منافس مصر- لاعب لبنان: سنلعب أمام مصر للفوز.. والضغوطات لن تكون علينا

يرى روبرت ألكسندر ملكي لاعب منتخب لبنان أن الضغط لن يكون على بلاده في مواجهات كأس العرب مشيرا إلى أنهم سيدخلون مباراة مصر من أجل الفوز.

ويلتقي منتخب لبنان مع مصر غدا الأربعاء على ملعب الثمامة ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

وقال روبرت ألكسندر ملكي في تصريحات لصحيفة الشرق القطرية: "هدفنا تقديم مستويات رائعة في البطولة خاصة أننا قدمنا عروضا طيبة في الفترة الأخيرة على غرار مستوانا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف "نريد مواصلة تلك العروض في بطولة كأس العرب التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة، البطولة تعتبر تجربة فريدة وسيستفيد منها منتخب بلاده لاكتساب العديد من الخبرات الإضافية بمواجهة منتخبات من مدارس مختلفة. البطولة ستكون مهمة للاستعداد لاستكمال تصفيات آسيا".

وواصل عن مباراة مصر "المنتخب المصري فريق جيد ويضم عناصر جيدة في صفوفه ونحترمه ولكن نحن أيضا منتخب جيد وسنخوض اللقاء أمامهم من اجل الفوز. نبحث أن تكون الانطلاقة بصورة ايجابية حتى تعطينا الدافع الكبير في بقية المشوار".

وبسؤاله عن المجموعة التي وقع بها منتخب بلاده مع منتخبات مصر والسودان والجزائر، قال "بالفعل مجموعة قوية وتتضم منتخبات كبرى وعريقة ولها حظوظها في البطولة وفي المجموعة ايضا للتأهل للدور القادم ولكن نحن ننظر لأنفسنا فقط ونبحث عن الفوز مثل ما اشارت لتحقيق اهدافنا في البطولة والتي سنأخذها خطوة بخطوة".

واستكمل "سيكون علينا ضغط في البطولة للفوز، سنواجه منتخبات كبيرة لذلك سيكون الضغوط عليها أكبر وهذا قد يساعدنا للخروج بنتائج ايجابية".

وأتم برسالة للجماهير اللبنانية "نتمنى حقا أن يحضر جميع المشجعين اللبنانيين في قطر لمشاهدة المباراة ودعمنا لأنها ستساعدنا وتعطينا حافزا إضافيا ونعدك بأننا سنبذل قصارى جهدنا لإسعادهم".

ويتواجد المنتخب اللبناني مع منتخبات مصر والجزائر والسودان.