الإسماعيلي يستأنف تدريباته ويخوض ودية السبت

أنهى الجهاز الإداري للإسماعيلي إجراءات الاتفاق على خوض مباراة ودية يوم السبت المقبل.

وتأتي المباراة الودية بناء على طلب من الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون من أجل تحقيق مزيد من التناغم والانسجام بجانب تعرف الجهاز الفني على قدرات اللاعبين بشكل أكبر.

وكان فريق الإسماعيلي قد استأنف تدريباته مساء اليوم ضمن برنامج الاعداد لاستكمال مشواره بمسابقة الدوري المحلي.

وبدأ المران بمحاضرة استمرت لمدة 10 دقائق تم خلالها شرح ما سيتم تنفيذه خلال المران بجانب حث اللاعبين على بذل قصارى جهدهم خلال التدريابت.

وتم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى ضمت كل من شكرى نجيب – محمد صادق – عمر هنيدى – محمود عبدالله – أحمد عيد – محمد عبد السميع – محمد دسوقى – محمد بيومى – وجيه عبد الحكيم – محمد هاشم – محمد عادل – مروان شوقى – عماد حمدى – محمد هاشم – محمد نصر.

أما المجموعة الثانية فشملت جاستن شونجا – أحمد أيمن – شيلونجو – مصطفى فارس – عمر الوحش – محمد مخلوف – حازم مرسى – أحمد مدبولى – محمد عمار – محمود البدرى- باهر المحمدى – محمود دونجا – الترهونى.

وخاضت كل مجموعة المران على مرحلتين الأولى كانت خططية تركزت على مهارة الاستلام والتسلم تحت الضغط وفي المساحات الضيقة.

بينما الثانية اشتملت على الجري حول الملعب ووحدات بدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

وأدى حراس المرمى تدريبات على الجري حول الملعب بجانب التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.