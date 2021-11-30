كأس العرب - لاعب العراق: سنبيض وجوه الجماهير ونرفع اسم بلادنا عاليا في المباراة المقبلة

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 19:29

كتب : عبد الرحمن فوزي

العراق كأس العرب

أرسل بشار رسن لاعب منتخب العراق وعدا للجماهير العراقية بتشريفهم ورفع اسم البلاد عاليا خلال المباريات المقبلة من كأس العرب.

وتعادل منتخب العراق مع عمان بهدف لكل فريق خلال مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب 2021.

وقال رسن في تصريحات عبر قناة الكأس عقب المباراة: "النتيجة جيدة لإن لمعدلات البدنية هبطت في الشوط الثاني، ولعبنا 25 دقيقة بعشرة لاعبين".

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وتابع "هناك 5 أو 6 لاعبين جدد من المنتخب الأوليمبي، وكنا نلعب بـ 4 أو 5 فقط من التشكيل الأساسي، واستفدنا من انضمام اللاعبين الجدد الذين سيعول عليهم المدرب في الفترات المقبلة، وكانت النتيجة جيدة لإننا رجعنا في الدقائق الأخيرة".

وأضاف "الآن سنغلق تلك الصفحة ونركز على مباراة البحرين المقبلة، وسنحاول تقديم مستوى أفضل خصوصا في الجانب الهجومي ونتمنى أن يصحح المدرب الأخطاء التي وقعنا فيها وندخل مباراة البحرين بجاهزية أكبر".

وشدد "من الحق الجماهير أن نحزن، لإن منتخب العراق تاريخي ودائما ولاد للاعبين ودائما منتخب قوي ينافس في جميع البطولات ولكن نعدهم بان نبيض وجوههم ونرفع اسم العراق".

كما تحدث زميله في المنتخب محمد قاسم عبر قناة الكأس قائلا: "كنا نمني النفس بتحقيق الثلاث نقاط وقدمنا شوط أول ممتاز ولكن الطرد أثر علينا في الشوط الثاني وتحصلنا على فرص ولكن لم يحالفنا التوفيق".

واستمر "نطمح للأفضل في مباراة البحرين وسنحاول تحقيق الثلاث نقاط".

وتابع "أغلب لاعبينا من الشباب وكانت مباراتهم الأولى وينقصهم الخبرة، ولكن كما قلت الطرد أيضا أثر علينا بشكل كبير وسنحاول تعويض النقاط التي فقدناها في المباراة المقبلة".

وحصل كلا المنتخبين على النقطة الأولى في مشوارهم ليتصدروا المجموعة الأولى مؤقتا حتى نهاية مباراة قطر والبحرين.

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