حوار في الجول – أحمد ياسين.. عن كفاحه مع والده والحصول على قميص صلاح

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 19:21

كتب : حامد وجدي

أحمد ياسين - البنك الأهلي

كشف أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي ومنتخب مصر عن رحلة كفاح طويلة عاشها في طفولته ساعد خلالها والده في عمله، قبل أن يحقق النجاح مع فريقه وينضم لمنتخب مصر.

كما تحدث ياسين عن الطموح الكبير للبنك الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وعن كواليس استقباله قرار انضمامه لمنتخب مصر.

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منتخب مصر كأس العرب في الدوري أحمد ياسين
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