كأس العرب - مدرب عمان: محبط من التحكيم.. نلعب كرة قدم وليس كرة سلة

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 18:55

كتب : عبد الرحمن فوزي

برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان

كشف برانكو إفانكوفيتش مدرب منتخب عمان عن عدم رضاه على قرارات الحكم خلال مباراة فريقه أمام العراق.

وتعادل منتخب عمان مع العراق بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب 2021.

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لمنتخب العراق تمكن من إحراز التعادل بها في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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وقال إفانكوفيتش في تصريحات عبر قناة الكأس عقب المباراة: "بالطبع لسنا سعداء بنتيجة المباراة، كنا متقدمين بهدف وحاولنا تقديم أفضل ما لدينا، ولكن المباريابت الأولى دائما ما تكون صعبة والجميع يتوقع تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع "أنا محبط بسبب التحكيم لإنه لم يعود للفار في ثلاث مرات من أجل منتخب عمان، وفي النهاية احتسب ركلة جزاء كانت التحام طبيعي في كرة القدم، هذه ليست كرة سلة أو طائرة، إنها كرة قدم وفي بعض الأحيان تكون الالتحامات طبيعية خصوصا في لعبة مثل تلك".

وأضاف "ندخل في كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، الأمر ليس سهلا ولكنه هدفنا الأساسي أن نأتي إلى الملعب ونقدم أفضل ما لدينا ونحاول أن نفوز".

وتحدث حارب السعدي لاعب منتخب عمان عبر قناة الكأس أيضا قائلا: "أود أن أهنيء المنتخبين على الأداء، الشوط الأول لمن نكن إيجابيين ولكن استحوذنا وحصلنا على فرص في الشوط الثاني وسجلنا من ركلة جزاء، وكان من الممكن أن ننهي المباراة قبل ركلة الجزاء التي حصلوا عليها ولكن هذه هي كرة القدم".

وتابع "في الشوط الأول كنا مسترخين ولكن في الشوط الثاني سيطرنا على الـ 45 دقيقة، ركلة الجزاء التي حصلنا عليها اعطتنا دافعا، وركلة الجزاء التي حصلوا عليها صنعت الفارق، ولا أريد التدخل في قرارات الحكم وفي النهاية أقول الحمدلله".

وأضاف "في الشوط الأول كنا نخسر الكرة الثانية كثيرا وهذا ما أخبرنا به المدرب في الاستراحة وذلك ما أعطى الفارق في الشوط الثاني".

وحصل كلا المنتخبين على النقطة الأولى في مشوارهم ليتصدروا المجموعة الأولى مؤقتا حتى نهاية مباراة قطر والبحرين.

العراق عمان كأس العرب
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