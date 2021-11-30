انتهت كأس العرب - قطر (1)-(0) البحرين.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 18:30
كتب : FilGoal
تستضيف قطر منتخب البحرين في ختام الجولة الأولى للمجموعة الاولى من منافسات كأس العرب.
ويتواجد منتخبا قطر والبحرين مع فريقي عمان والعراق في المجموعة الأولى.
==========
نهاية المباراة
ق78 نزول إسماعيل عبد اللطيف الهداف التاريخي للبحرين
ق68 جوووول عبد العزيز حاتم يسجل الأول برأسية رائعة على يمين سيد جعفر
ق65 رأسية المعز علي تمر بجوار القائم الأيسر للبحرين
ق58 بوعلام يهدر هدفا محققا لقطر
ق50 تسديدة قوية من محمد الحردان أعلى مرمى قطر
ق.46 دخول حسن الهيدوس قائد قطر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق29 همام أحمد يهدر هدفا محققا لقطر بتسديدة أعلى العارضة
ق25 حارس البحرين يتألق مجددا لتسديدة المعز علي
ق19 سيد جعفر حارس البحرين يتصدى لتسديدة محمد وعد
ق8 هدف ضائع من الحميداني مهاجم البحرين
انطلاق المباراة