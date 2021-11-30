كرة يد - الترتيب الاعتباري لفرق دوري المحترفين بعد نهاية المرحلة الأولى

اختتمت المرحلة الأولى من دوري المحترفين المصري بتأهل ستة فرق إلى المرحلة الثانية.

وتأهلت أندية الزمالك والأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش وسموحة والبنك الأهلي إلى المرحلة الثانية.

وأقيمت المرحلة الأولى بمشاركة 18 فريقا في مجموعة واحدة بنظام دوري من دور واحد وأضيف إليها نتائج مرتبط 2002 و2004.

وتم ترتيب الفرق بعد إضافة النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط إذ يحصل أول دوري 2002 و2004 على 9 نقاط والثاني 8.5 والثالث 8 وهكذا حتى صاحب المركز الثامن عشر.

وجاء الترتيب الاعتباري لدوري المحترفين كالآتي:

1- الزمالك برصيد 67.5 نقطة

2- الأهلي برصيد 65.5 نقطة

3- سبورتنج برصيد 63.5 نقطة

4- طلائع الجيش برصيد 55.5 نقطة

5- سموحة برصيد 53 نقطة

6- البنك الأهلي برصيد 49.5 نقطة

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.