منافس الأهلي - تقرير برازيلي: أبيل فيريرا يرفض عرضا خياليا من النصر السعودي

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 18:14

كتب : FilGoal

أبيل فيريرا - بالميراس

رفض البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس البرازيلي عرضا خاليا من النصر السعودي.

وارتبط اسم فيريرا بتدريب النصر السعودي مؤخرا، خاصة بعد تتويجه بلقب كوبا ليبرتادوريس مع بالميراس للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب شبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية فأن البرتغالي رفض عرضا يمتد لموسمين ونصف يتقاضى على إثره 22 مليون دولار أمريكي (127 ريال برازيلي).

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وأضاف التقرير أن المدرب يمتلك أيضا عروضا من أندية أمريكية وتركية.

وكان فيريرا قد ترك مستقبله مفتوحا إذ قال: "لا أستطيع اللعب والراحة واللعب. انها ليست لي. لا أستطيع أن أكون بكامل قوتي. ما يفعلونه هنا غير إنساني. سأتوقف وأتأمل وأفعل ما هو الأفضل لبالميراس".

وأردف التقرير أن ليلي بيريرا رئيس بالميراس يحاول إقناع فيريرا بإحضار عائلته إلى البرازيل كي يواصل مشواره رفقة الأخضر.

ومن المنتظر أن يلتقي بالميراس في فبراير المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 مع الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي.

وكان النصر قد أقال مدربه بيدرو إيمانويل عقب خسارة نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

ويحتل النصر المركز السابع برصيد 17 نقطة من الدوري السعودي وله مباراتين مؤجلتين.

بالميراس النصر السعودي أبيل فيريرا
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