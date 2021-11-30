منافس مصر - مدرب لبنان: كيروش يعرف الكرة اللبنانية جيدا.. وسنبرهن على قدراتنا

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 17:55

كتب : FilGoal

إيفان هاشيك مدرب لبنان

شدد إيفان هاشيك المدير الفني للمنتخب اللبناني على أن فريقه جاء للدوحة من أجل الظهور بشكل جيد مشيرا إلى أن كأس العرب فرصة جيدة للاستعداد للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب لبنان مع مصر غدا الأربعاء على ملعب الثمامة ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

وقال هاشيك في المؤتمر الصحفي: "جئنا إلى الدوحة ببعض الغيابات في الصفوف ولكنها فرصة جيدة لدخول بعض الوجوه الصاعدة في المجموعة واكتساب الخبرات".

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وأضاف "المجموعة صعبة بوجود منتخبين مرشحين هما الجزائر ومصر مع السودان أيضا، كأس العرب بصيغتها الحالية مسابقة محفزة للمستقبل وفرصة لمتابعة الاستعداد للمباريات المتبقية من الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم".

وتابع "منتخب لبنان جاهز للمنافسة، كارلوس كيروش مدرب خبير يعرف كرة القدم اللبنانية من فترة تواجده مع إيران".

وواصل "كل مباراة تحد كبير لنا ونخوضها على حدة، لدينا مجموعة برهنت على قدراتها في المباريات الأخيرة من تصفيات المونديال وسنحاول تكرار ذلك في كأس العرب".

ويتواجد المنتخب اللبناني مع منتخبات مصر والجزائر والسودان.

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