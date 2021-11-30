تشكيل كأس العرب - المعز علي يقود هجوم قطر.. والحميدان أساسي مع البحرين

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

قطر

أعلن منتخبا قطر والبحرين التشكيل الأساسي للمباراة المرتقبة بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

ويتواجد منتخبا قطر والبحرين بجوار منتخبي العراق وعمان في المجموعة الأولى من البطولة.

ويقود المعز علي هجوم منتخب قطر بينما يبدأ مهدي الحميدان أساسيا مع الفريق البحريني.

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وجاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: همام أحمد - بيدرو ميجيل – عاصم ماديبو – بسام الراوي

خط الوسط: محمد وعد – عبد العزيز حاتم – طارق سلمان – خوخي بوعلام

خط الهجوم: المعز علي – أكرم عفيف

وجاء تشكيل البحرين كالتالي:

حراسة المرمى: سيد شبر

خط الدفاع: أحمد بو غمار – سيد رضا – وليد الحيام

خط الوسط: سيد ضياء – محمد الحردان – كميل الأسود - علي مدن

خط الهجوم: محمد الرميحي – مهدي الحميدان - جاسم الشيخ

كأس العرب قطر البحرين
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