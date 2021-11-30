كأس العرب - مدرب تونس لـ في الجول: معلول ليس جاهزا.. والجزيري كان مضغوطا مع الزمالك

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 16:59

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب تونس - كأس العرب - سيف الجزيري

أوضح عادل السليمي نجم تونس السابق والمدرب المساعد في الجهاز الفني الحالي للفريق سبب عدم الدفع بعلي معلول منذ البداية أمام موريتانيا اليوم الثلاثاء.

وأشاد بسيف الدين الجزيري الذي سجل هدفين ضد موريتانيا ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وشارك معلول مدافع الأهلي بديلا في لقاء حسمته تونس بنتيجة 5-1 في افتتاح كأس العرب قطر 2021.

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وقال السليمي لـFilGoal.com:"معلول ليس جاهزا بنسبة 100% لذلك لم يبدأ. لم يتدرب كثيرا لذلك شارك لفترة قليلة. نستبعد مشاركته أساسيا في اللقاء المقبل ضد سوريا، لاعب مهم نريد الحفاظ عليه لما تبقى من البطولة".

وواصل "سعيد بأداء سيف الدين الجزيري بعد تعرضه لضغوط كثيرة خلال الفترة الماضية مع الزمالك. من أفضل المهاجمين، يحتاج للتحرر أكثر وأن يلعب دون ضغوط. الزمالك ناد كبير له شعبية جارفة، الضغوط في مصر مختلفة".

واقتنصت تونس أول 3 نقاط في البطولة بفوز عريض على موريتانيا.

واستعان فريق نسور قرطاج برباعي الدوري المصري الممتاز، معلول والجزيري وحمزة المثلوثي وفخر الدين بن يوسف، في قائمة البطولة العربية.

وتلعب تونس يوم الجمعة ضد سوريا.

علي معلول منتخب تونس كأس العرب سيف الدين الجزيري
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