لاعب المغرب السابق لـ في الجول: هؤلاء الأقرب لنصف نهائي كأس العرب.. ونفتخر بصلاح وزياش ومحرز

يتوقع طارق شهاب لاعب منتخب المغرب السابق تأهل بلاده والسعودية والمغرب والجزائر ومصر لنصف نهائي كأس العرب.

وقال طارق شهاب لاعب المنتخب المغربي السابق لـFilGoal.com: "كأس العرب فكرة ممتازة قبل أن تجمع المنتخبات فهي تجمع بين الشعوب العربية، وتخلق تقارب في العلاقات العربية".

وتابع "لابد من استغلال تلك البطولة في تبادل الأفكار، كما أنها فرصة لللاعبين المحليين لعرض مواهبهم ومستوياتهم خلال البطولة".

وأضاف "مجموعة السعودية والمغرب والأردن بالطبع قوية، وستشهد مباريات متميزة".

وواصل "أرى أن أشرف بنشرقي وكريم البركاوي وأيمن الحسوني وإسماعيل الحداد وإدريس فتوحي يقدمون مستويات متميزة مع أنديتهم".

وأردف "أتوقع تواجد مصر والسعودية والمغرب والجزائر في المربع الذهبي، كما أن قطر لديها فريق ممتاز وأيضًا ليبيا لديها مستوى طيب".

وعن تصفيات كأس العالم، قال: "منتخب المغرب يقدم نتائج ممتازة وحقق 18 نقطة ولم يفقد أي نقاط، ويصنف كأول منتخب عربي في الوقت الحالي، ونقترب من التأهل إلى كأس العالم".

وعن الخلاف بين المدرب وحكيم زياش، قال: "هو أمر عادي اختلاف في وجهات النظر بين البوسني وحيد خليلوزيتش وزياش، وسينتهي الخلاف قريبًا وسيعود إلى المنتخب بعد الانضباط الذي أظهره مع تشيلسي وكذلك تقديم مستويات كبيرة".

وعن معرفته بالكرة المصرية، قال: "بالطبع غنية عن التعريف امتلكت لاعبين كبار مثل محمد أبو تريكة والحضري الذي تشرفت ولعبت معه في سويسرا، وبالطبع محمد صلاح نجم ليفربول".

واستطرد "الدوري المصري أحد أقوى الدوريات العربية في ظل تواجد الأهلي والزمالك في منصات التتويج بالبطولات الإفريقية".

وعن المقارنة بين صلاح وزياش ومحرز، قال: "كل بلد تقول إن لاعبها هو فخر العرب، لكن الحقيقة أننا نفتخر باللاعبين الثلاثة، وأتمنى أن يحصدوا على لقب أفضل لاعبي إفريقي، ونتمنى تواجد مواهب عربية في البطولات الأوروبية ويتركوا بصمة في الكرة العالمية".

وأتم "أتمنى أن تكون البطولة العربية قوية في مستوى كبير، وأن تكون التغطية الإعلامية كبيرة لتظهر على المستوى العالمي".

ولعب طارق شهاب لعدة أندية سويسرية أهما زيوريخ وسيون ونيوشاتل كما شارك على المستوى الدولي مع المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا 2004.