أحدهما بمقصية رائعة.. أحمد ريان يسجل ثنائية جديدة في كأس تركيا ويقود ألتاي لدور الـ32

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 15:57

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - ألتاي

تألق المهاجم المصري أحمد ريان وسجل مرتين في فوز ناديه ألتاي على مانيسا اليوم الثلاثاء بنتيجة 4-2 في دور الـ64 من كأس تركيا.

وبدأ ريان (23 عاما) المباراة أساسيا وسجل في الدقيقتين 56 و69 ليدرك التعادل لفريقه الذي كان متأخرا بهدفين عند الدقيقة 41.

وجاء هدف ريان الأول بركلة مقصية رائعة إثر تمريرة عرضية، بينما الثاني إثر انفراد بالمرمى.

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وأحرز ماركو بايشاو هدفين إضافيين لألتاي الذي عبر لدور الـ32 من البطولة.

وسجل ريان ثنائية في كأس تركيا للمرة الثانية بعدما أحرز هدفين ضد ديرينس في الدور الثالث حين فاز ألتاي 5-1.

ورفع ريان عدد أهدافه مع ألتاي إلى 7 في 12 مباراة وأرسل تمريرة حاسمة وحيدة.

ويلعب ريان لألتاي معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

أحمد ياسر ريان ألتاي
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