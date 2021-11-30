أحدهما بمقصية رائعة.. أحمد ريان يسجل ثنائية جديدة في كأس تركيا ويقود ألتاي لدور الـ32

تألق المهاجم المصري أحمد ريان وسجل مرتين في فوز ناديه ألتاي على مانيسا اليوم الثلاثاء بنتيجة 4-2 في دور الـ64 من كأس تركيا.

وبدأ ريان (23 عاما) المباراة أساسيا وسجل في الدقيقتين 56 و69 ليدرك التعادل لفريقه الذي كان متأخرا بهدفين عند الدقيقة 41.

وجاء هدف ريان الأول بركلة مقصية رائعة إثر تمريرة عرضية، بينما الثاني إثر انفراد بالمرمى.

وأحرز ماركو بايشاو هدفين إضافيين لألتاي الذي عبر لدور الـ32 من البطولة.

GOL | Altay 1 🆚 2 Manisa FK ⚽️ Ahmed Rayyan 56' pic.twitter.com/CKTSYa4l6v — A Spor (@aspor) November 30, 2021

GOL | Altay 2 🆚 2 Manisa FK ⚽️ Ahmed Rayyan 69' pic.twitter.com/BEhzOhcIey — A Spor (@aspor) November 30, 2021

وسجل ريان ثنائية في كأس تركيا للمرة الثانية بعدما أحرز هدفين ضد ديرينس في الدور الثالث حين فاز ألتاي 5-1.

ورفع ريان عدد أهدافه مع ألتاي إلى 7 في 12 مباراة وأرسل تمريرة حاسمة وحيدة.

ويلعب ريان لألتاي معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.