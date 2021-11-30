مدرب المغرب: مواجهة فلسطين صعبة.. لا يوجد منتخب جاء لـ كأس العرب من أجل النزهة

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 15:51

كتب : FilGoal

الحسين عموتة

شدد الحسني عموتة مدرب المنتخب المغربي على أنه فريقه سيلعب مباراة صعبة أمام فلسطين مشيرا إلى أنه لا يوجد أي منتخب جاء لقطر من أجل النزهة.

شدد الحسني عموتة مدرب المنتخب المغربي على أنه فريقه سيلعب مباراة صعبة أمام فلسطين مشيرا إلى أنه لا يوجد أي منتخب جاء لقطر من أجل النزهة.

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الفلسطيني غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العرب.

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وقال الحسين عموتة في المؤتمر الصحفي: "صحيح أن المنتخب المغربي فاز بالنسخة الأخيرة ولكن قبل 9 سنوات، الظروف الآن مختلفة وكذلك الأسماء".

وأضاف "المنافسة على اللقب ستكون صعبة، يجب ان نكون حاضرين ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا".

وتابع "سنقدم كل ما بوسعنا للوصول لأبعد نقطة في البطولة والبداية ستكون أمام منتخب فلسطين الطموح".

وأتم "لا يوجد أي منتخب أتى لهنا من أجل النزهة، سنلعب مباراة صعبة أمام فلسطين".

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