المرض قد يحرم سان جيرمان من ميسي أمام نيس

أعلن باريس سان جيرمان أن نجمه ليونيل ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية يوم الإثنين، قد يغيب عن مباراة نيس يوم الأربعاء في الدوري الفرنسي.

وكشف باريس أن ميسي ولياندرو باريديس لم يشاركا في مران اليوم الثلاثاء بعد ظهور أعراض التهاب المعدة عليهما.

وحضر ميسي حفل الكرة الذهبية في باريس يوم الإثنين والذي تسلم فيه جائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة.

النجم الأرجنتيني حصل على أكبر عدد من أصوات الصحفيين ليتفوق على وصيفه روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وفي سياق آخر، عاد الأرجنتيني ماورو إيكاردي لمران باريس، بينما سيعود جورجينيو فينالدوم للتدريبات يوم الخميس.

ويستضيف باريس فريق نيس في الجولة 16 ويفتقد نجمه البرازيلي نيمار الذي يعاني من إصابة في الكاحل.

ويتصدر باريس ترتيب الدوري ورصيده 40 نقطة.