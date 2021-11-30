مهاجم تونس: هذا سبب بكائي بعد التسجيل أمام موريتانيا

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 15:06

كتب : FilGoal

تونس

كشف فراس بالعربي مهاجم المنتخب التونسي سبب دموعه بعد التسجيل أمام موريتانيا في كأس العرب.

وسجل فراس بالعربي هدفين في فوز تونس على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العرب.

فراس بالعربي في تصريحات لقناة الكأس: "دموعي بسبب وفاة والدي، توفى قبل قدومنا لقطر بيومين".

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وأضاف "تركت عائلتي وحدهم في فترة صعبة ولكن الحمد لله حققنا الانتصار، ضحيت بشيء من أجل أن أسعد والدي في الجنة".

وتابع "هذا منتخب بلادي ويجب أن أؤدي الواجب، أتمنى أن نستمر بنفس الشكل حتى النهاية".

وأتم "وعدت أبي قبل أن يموت أنني سأسجل في كأس العرب وهذا ما حدث".

ويلتقي المنتخب التونسي مع سوريا 3 ديسمبر المقبل على ستاد البيت.

تونس موريتانيا كأس العرب فراس بالعربي
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