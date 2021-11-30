منافس مصر - مدافع لبنان: نعرف الفراعنة جيدا.. ولعب كأس العرب على ملاعب المونديال دافع كبير

يرى نور منصور لاعب المنتخب اللبناني أن لعب كأس العرب على ملاعب كأس العالم يعد دافعا معنويا للظهور بمستوى جيد مشيرا إلى أن المنتخب يعرف نظيره المصري جيدا.

ويلتقي منتخب لبنان مع مصر غدا الأربعاء على ملعب الثمامة ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

وقال نور منصور في المؤتمر الصحفي: "نحن محظوظون كلاعبين بلعب هذه البطولة على ملاعب كأس العالم وهو ما سيعطينا دفعة معنوية أن نقدم مستوى جيد"0

وأضاف "النسخة الأولى من كأس العرب عام 63 أقيمت في لبنان وكانت ناجحة لذلك فالبطولة خاصة لنا".

وأتم عن مواجهة مصر "نعرف المنتخب المصري جيدا وما نريده من هذه المباراة، جاهزون وحاضرون ذهنيا للقاء وسنبذل كل ما لدينا".

ويتواجد المنتخب اللبناني مع منتخبات مصر والجزائر والسودان.