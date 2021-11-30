تشكيل كأس العرب - علاء عباس يقود هجوم العراق.. ورباعي دفاعي لـ عمان
الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 14:37
كتب : FilGoal
أعلن الثنائي زيليكو بتروفيتش وبرانكو إيفانكوفيتش تشكيل عمان والعراق في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العرب.
ويلتقي المنتخب العراقي مع نظيره العماني اليوم على ستاد الجنوب.
العراق وعمان يتواجدان في المجموعة الأولى لكأس العرب مع منتخبي قطر والبحرين
وجاء تشكيل العراق كالتالي:
حراسة المرمى: فهد طالب
خط الدفاع: حسن رائد - مناف يونس - مصطفى ناظم - شيركو كريم
خط الوسط: أحمد فرحان - أمجد عطوان - ياسر قاسم - محمد قاسم
خط الهجوم: بشار رسن - علاء عباس
وجاء تشكيل عمان كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد فراج الرواحي
خط الدفاع: أحمد خليفة الكعبي - سليمان جمعة الحبسي - الخميسي أحمد - أمجد الحارثي
خط الوسط: محسن جوهر - جميل سليم اليحمدي - صالح اليحيائي - حارب السعيدي
خط الهجوم: محسن صالح الغساني - المنذر ربيع العلوي