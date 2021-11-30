انتهت كأس العرب – العراق (1) - (1) عمان.. تعادل مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي العراق وعمان التي تقام في استاد الجنوب في أولى جولات كأس العرب 2021 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90+8: جووووووووول حسن عبد الكريم يدرك التعادل في الوقت القاتل للعراق.

ق90+6: حارس عمان يتصدى لركلة الجزاء من أيمن حسين والحكم يقرر إعادتها بعد أن خرج الحارس عن الخط بمسافة كبيرة.

ق90+5: ركلة جزاء للعراق بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي إعاقة لاعب العراق من قبل أمجد الحارثي.

ق82: جووول ثااان لعمان؟ لا، أمجد الحارثي سجل هدفا تم إلغائه بداعي التسلل.

ق78: جووووووول أووول لعمان عن طريق صلاح اليحيائي.

ق76: ركلة جزاء لعمان بعد تدخل حسن رائد على أمجد الحارثي.

ق60: طرد مباشر لياسر قاسم لاعب العراق بعد تدخله بقوة على لاعب عمان حارب السعدي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: العراق يواصل ضغطه وفرصة هدف رائع جديد ضائع على أسود الرافدين بتسديدة يسارية على الطائر من علاء عباس.

ق32: يا ربااااه العارضة تحرم العراق من هدف صاروخي آخر وتلك المرة من تسديدة أحمد فرحان.

ق21: تسديدة صاروخية من محمد قاسم ارتدت من عارضة مرمى عمان.

ق18: تسديدة زاحفة من المنذر ربيع علوي مرت بجوار مرمى العراق بقليل.

ق9: تسديدة قوية للغاية من محمد قاسم من ركلة حرة مباشرة للعراق مرت بجوار مرمى عمان بقليل.

انطلاق المباراة.