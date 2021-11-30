انتهت كأس العرب – العراق (1) - (1) عمان.. تعادل مثير

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 14:34

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو العراق بهدف علاء عباس في الإمارات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي العراق وعمان التي تقام في استاد الجنوب في أولى جولات كأس العرب 2021 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90+8: جووووووووول حسن عبد الكريم يدرك التعادل في الوقت القاتل للعراق.

ق90+6: حارس عمان يتصدى لركلة الجزاء من أيمن حسين والحكم يقرر إعادتها بعد أن خرج الحارس عن الخط بمسافة كبيرة.

ق90+5: ركلة جزاء للعراق بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي إعاقة لاعب العراق من قبل أمجد الحارثي.

ق82: جووول ثااان لعمان؟ لا، أمجد الحارثي سجل هدفا تم إلغائه بداعي التسلل.

ق78: جووووووول أووول لعمان عن طريق صلاح اليحيائي.

ق76: ركلة جزاء لعمان بعد تدخل حسن رائد على أمجد الحارثي.

ق60: طرد مباشر لياسر قاسم لاعب العراق بعد تدخله بقوة على لاعب عمان حارب السعدي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: العراق يواصل ضغطه وفرصة هدف رائع جديد ضائع على أسود الرافدين بتسديدة يسارية على الطائر من علاء عباس.

ق32: يا ربااااه العارضة تحرم العراق من هدف صاروخي آخر وتلك المرة من تسديدة أحمد فرحان.

ق21: تسديدة صاروخية من محمد قاسم ارتدت من عارضة مرمى عمان.

ق18: تسديدة زاحفة من المنذر ربيع علوي مرت بجوار مرمى العراق بقليل.

ق9: تسديدة قوية للغاية من محمد قاسم من ركلة حرة مباشرة للعراق مرت بجوار مرمى عمان بقليل.

انطلاق المباراة.

عمان العراق كأس العرب
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