مدرب تونس: كنا نستطيع تسجيل أكثر من خمسة أهداف ضد موريتانيا

قال منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس إن فريقه كان يستطيع تسجيل أكثر من خمسة أهداف ضد موريتانيا.

وفاز منتخب تونس على موريتانيا بخمسة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في ملعب البيت في افتتاح مباريات كأس العرب 2021.

وقال منذر الكبير عقب المباراة في تصريحات عبر شبكة "بي إن سبورتس" عن اللقاء: "من المهم أن تكون بداية جيدة بحصد النقاط الثلاثة".

وواصل "صنعنا الكثير من الفرص وسجلنا خمسة أهداف وكنا نستطيع تسجيل أكثر".

وأتم "أفكارنا واضحة واللاعبين نفذوها بشكل جيد وقدموا أفضل ما لديهم ونتمنى أن يكون نسق تصاعدي والقادم أفضل".

وسيلتقي منتخب تونس مع سوريا في الجولة الثانية في الثالث من شهر ديسمبر المقبل.