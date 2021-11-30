مدرب تونس: كنا نستطيع تسجيل أكثر من خمسة أهداف ضد موريتانيا
الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 14:28
كتب : FilGoal
قال منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس إن فريقه كان يستطيع تسجيل أكثر من خمسة أهداف ضد موريتانيا.
وفاز منتخب تونس على موريتانيا بخمسة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في ملعب البيت في افتتاح مباريات كأس العرب 2021.
وقال منذر الكبير عقب المباراة في تصريحات عبر شبكة "بي إن سبورتس" عن اللقاء: "من المهم أن تكون بداية جيدة بحصد النقاط الثلاثة".
وواصل "صنعنا الكثير من الفرص وسجلنا خمسة أهداف وكنا نستطيع تسجيل أكثر".
وأتم "أفكارنا واضحة واللاعبين نفذوها بشكل جيد وقدموا أفضل ما لديهم ونتمنى أن يكون نسق تصاعدي والقادم أفضل".
وسيلتقي منتخب تونس مع سوريا في الجولة الثانية في الثالث من شهر ديسمبر المقبل.
نرشح لكم
كأس العرب – جنون في الدوحة.. العراق وعمان يتعادلان في مباراة مثيرة كأس العرب - مدرب تونس لـ في الجول: معلول ليس جاهزا.. والجزيري كان مضغوطا مع الزمالك مران المنتخب- حضور وزير الرياضة.. ومشاركة جميع اللاعبين قبل مواجهة لبنان لاعب المغرب السابق لـ في الجول: هؤلاء الأقرب لنصف نهائي كأس العرب.. ونفتخر بصلاح وزياش ومحرز