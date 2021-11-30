مؤتمر السولية: استفادتان يحققهما منتخب مصر من كأس العرب.. وسنعمل على الفوز باللقب

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 13:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - عمرو السولية

قال عمرو السولية لاعب خط وسط منتخب مصر إن خوض كأس العرب يمثل خير استعداد لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

مصر

وتحدث السولية في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "بطولة كأس العرب تجربة جيدة قبل خوض كأس أمم إفريقيا".

وواصل "أتينا إلى هنا للوصول لأبعد مدى ومحاولة الفوز باللقب، هناك لاعبين جدد نتمنى أن يكون لهم دورا مع منتخب مصر في الفترة المقبلة"0.

أخبار متعلقة
إنجاز جديد.. صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية محمد صلاح: إيطاليا ساعدتني كثيرا.. وكنت متحفزا لتجاوز الأسطورة دروجبا حوار في الجول - عمرو شاهين: طموح شركة الأهلي هو لقب كأس العالم للأندية.. والخطيب طلب بداية عملنا مبكرا

وعن التنظيم قال: "التنظيم رائع ومُشرف وكل يوم يحدث تطور ملحوظ في المنشآت، وشيء مُشرف تنظيم منتخب عربي كأس العالم وهذا سيصبح حلما للجميع بتنظيمه في المستقبل".

وأتم السولية حديثه "مثلما قال كارلوس كيروش لدينا لاعبين جدد صغار في السن أن يتواجدوا في أجواء وملاعب كأس العالم سيجعلهم يعيشون حلم التأهل للمونديال من الآن".

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بملاقاة لبنان غدا الأربعاء.

مصر منتخب مصر عمرو السولية كأس العرب
نرشح لكم
مهاجم تونس: هذا سبب بكائي بعد التسجيل أمام موريتانيا منافس مصر - مدافع لبنان: نعرف الفراعنة جيدا.. ولعب كأس العرب على ملاعب المونديال دافع كبير تشكيل كأس العرب - علاء عباس يقود هجوم العراق.. ورباعي دفاعي لـ عمان مباشر كأس العرب – العراق (0) - (0) عمان.. العارضة تحرم أسود الرافدين من هدف رائع
أخر الأخبار
المرض قد يحرم سان جيرمان من ميسي أمام نيس 11 دقيقة | الدوري الفرنسي
مهاجم تونس: هذا سبب بكائي بعد التسجيل أمام موريتانيا 17 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر - مدافع لبنان: نعرف الفراعنة جيدا.. ولعب كأس العرب على ملاعب المونديال دافع كبير 30 دقيقة | كأس العرب 2021
كلوب: تفاجأت من مركز صلاح في الكرة الذهبية.. وليفاندوفسكي استحق الحصول عليها 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس العرب - علاء عباس يقود هجوم العراق.. ورباعي دفاعي لـ عمان 46 دقيقة | كأس العرب 2021
مباشر كأس العرب – العراق (0) - (0) عمان.. العارضة تحرم أسود الرافدين من هدف رائع 48 دقيقة | كأس العرب 2021
مؤتمر كيروش: كأس العرب فرصة ليثبت اللاعبون أحقيتهم بارتداء قميص مصر 52 دقيقة | كأس العرب 2021
مدرب تونس: كنا نستطيع تسجيل أكثر من خمسة أهداف ضد موريتانيا 55 دقيقة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي