كأس العرب - تونس تستعرض بخماسية ضد موريتانيا

حققت تونس فوزا كبيرا اليوم الثلاثاء على موريتانيا بنتيجة 5-1 في ملعب أحمد بن علي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب 2021 المقامة في قطر.

وسجل سيف الدين الجزيري في الدقيقتين 39 و45+2 وأحرز محمد بلعربي في الدقيقتين 42 و51 ونال يوسف المساكني من الشباك في الدقيقة 90 بينما سجل هدف موريتانيا الوحيد اللاعب مولاي الخليل من ركلة جزاء في الدقيقة 45+12.

واقتنصت نسور قرطاج أول 3 نقاط في المجموعة الثانية التي تضم سوريا والإمارات، وسيلعب الأخيران مساء الثلاثاء.

وجاء الشوط الأول في اتجاه واحد، ضغط تونسي متواصل ودفاع موريتاني وتألق باباكار ديوب حارس الأخير وأبعد أكثر من فرصة لنسور قرطاج.

وكاد فخر الدين بن يوسف ينال من شباك المرابطين لكن الكرة ارتطمت بالعارضة إثر ضربته الرأسية في الدقيقة 16.

وأصيب المتألق ديوب حارس موريتانيا وغادر الملعب في الدقيقة 18 وحل بدلا منه نموري دياو.

وأخطأ فاروق بن مصطفى حارس تونس في إبعاد كرة منفذة من ركلة ركنية ليضرب حمية الطنجي الكرة برأسه لترتطم بالعارضة في الدقيقة 37.

واخترق حنبعل المجبري دفاع موريتانيا من الجبهة اليسرى ومرر كرة أرضية لسيف الدين الجزيري الذي سدد مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الأول لتونس في الدقيقة 39.

ثم عزز محمد بلعربي النتيجة في الدقيقة 42 بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة بعدما استخلص الكرة من مدافع موريتانيا.

وسجل الجزيري، مهاجم الزمالك، هدفا رائعا في الدقيقة 47 بتسديدة بالكعب بعدما تابع الكرة المرتدة من الحارس.

وإثر لمسة يد حصلت موريتانيا على ركلة جزاء في الدقيقة 56 احتسبها الحكم بعد مراجعة الفيديو.

وسدد مولاي خليل الكرة داخل الشباك مقلصا النتيجة إلى 3-1 مع نهاية الشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني تونسيا مثل الأول، وواصل بلعربي تألقه واخترق الدفاع الموريتاني وسدد الكرة في الشباك في الدقيقة 50 محرزا الهدف الرابع لنسور قرطاج.

وشارك علي معلول مدافع الأهلي في الدقيقة 63 بدلا من بن يوسف لاعب بيراميدز.

وهدأت المباراة في ظل سيطرة التونسيين وتفوقهم بفارق مريح من الأهداف.

وكاد ياسين الشيخاوي، الذي شارك بديلا للجزيري، يسجل الهدف الخامس لولا تألق دياو حارس موريتانيا في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 87 أبعد دياو فرصة تونسية أخرى بعد تسديدة ليوسف المساكني إثر تمريرة عرضية من الشيخاوي.

وفي الدقيقة 89 نال المساكني من الشباك مسددا الكرة بسهولة إثر عرضية الشيخاوي لتنتهي المواجهة بانتصار عريض سهل لنسور قرطاج.

وفي الجولة المقبلة يوم الجمعة ستلعب تونس ضد سوريا وتواجه موريتانيا فريق الإمارات.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.