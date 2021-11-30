كأس العرب - تونس تستعرض بخماسية ضد موريتانيا

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 14:03

كتب : FilGoal

تونس

حققت تونس فوزا كبيرا اليوم الثلاثاء على موريتانيا بنتيجة 5-1 في ملعب أحمد بن علي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب 2021 المقامة في قطر.

وسجل سيف الدين الجزيري في الدقيقتين 39 و45+2 وأحرز محمد بلعربي في الدقيقتين 42 و51 ونال يوسف المساكني من الشباك في الدقيقة 90 بينما سجل هدف موريتانيا الوحيد اللاعب مولاي الخليل من ركلة جزاء في الدقيقة 45+12.

واقتنصت نسور قرطاج أول 3 نقاط في المجموعة الثانية التي تضم سوريا والإمارات، وسيلعب الأخيران مساء الثلاثاء.

أخبار متعلقة
تأخر ظهور رانكيك الأول.. كاريك يقود مانشستر يونايتد أمام أرسنال كروس: فوز ميسي بالكرة الذهبية غير مستحق.. هذه هي اختياراتي برنامج تأهيلي لثنائي الإسماعيلي وكيل ليفاندوفسكي: روبرت لم يُسرق في الكرة الذهبية.. لكن ميسي لم يستحقها

وجاء الشوط الأول في اتجاه واحد، ضغط تونسي متواصل ودفاع موريتاني وتألق باباكار ديوب حارس الأخير وأبعد أكثر من فرصة لنسور قرطاج.

وكاد فخر الدين بن يوسف ينال من شباك المرابطين لكن الكرة ارتطمت بالعارضة إثر ضربته الرأسية في الدقيقة 16.

وأصيب المتألق ديوب حارس موريتانيا وغادر الملعب في الدقيقة 18 وحل بدلا منه نموري دياو.

وأخطأ فاروق بن مصطفى حارس تونس في إبعاد كرة منفذة من ركلة ركنية ليضرب حمية الطنجي الكرة برأسه لترتطم بالعارضة في الدقيقة 37.

واخترق حنبعل المجبري دفاع موريتانيا من الجبهة اليسرى ومرر كرة أرضية لسيف الدين الجزيري الذي سدد مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الأول لتونس في الدقيقة 39.

ثم عزز محمد بلعربي النتيجة في الدقيقة 42 بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة بعدما استخلص الكرة من مدافع موريتانيا.

وسجل الجزيري، مهاجم الزمالك، هدفا رائعا في الدقيقة 47 بتسديدة بالكعب بعدما تابع الكرة المرتدة من الحارس.

وإثر لمسة يد حصلت موريتانيا على ركلة جزاء في الدقيقة 56 احتسبها الحكم بعد مراجعة الفيديو.

وسدد مولاي خليل الكرة داخل الشباك مقلصا النتيجة إلى 3-1 مع نهاية الشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني تونسيا مثل الأول، وواصل بلعربي تألقه واخترق الدفاع الموريتاني وسدد الكرة في الشباك في الدقيقة 50 محرزا الهدف الرابع لنسور قرطاج.

وشارك علي معلول مدافع الأهلي في الدقيقة 63 بدلا من بن يوسف لاعب بيراميدز.

وهدأت المباراة في ظل سيطرة التونسيين وتفوقهم بفارق مريح من الأهداف.

وكاد ياسين الشيخاوي، الذي شارك بديلا للجزيري، يسجل الهدف الخامس لولا تألق دياو حارس موريتانيا في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 87 أبعد دياو فرصة تونسية أخرى بعد تسديدة ليوسف المساكني إثر تمريرة عرضية من الشيخاوي.

وفي الدقيقة 89 نال المساكني من الشباك مسددا الكرة بسهولة إثر عرضية الشيخاوي لتنتهي المواجهة بانتصار عريض سهل لنسور قرطاج.

وفي الجولة المقبلة يوم الجمعة ستلعب تونس ضد سوريا وتواجه موريتانيا فريق الإمارات.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

تونس موريتانيا كأس العرب
نرشح لكم
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب 32 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر 57 دقيقة | إفريقيا
الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد.. 3 تبديلات مبكرة ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن ساعة | ميركاتو
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | مصر
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة