كروس: فوز ميسي بالكرة الذهبية غير مستحق.. هذه هي اختياراتي

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 13:30

كتب : FilGoal

توني كروس

قال توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد إن فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية غير مستحق.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

وتوج ميسي لاعب باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته فيما حل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وبولندا ثانيا في السباق وتلاه جورجينيو لاعب تشيلسي ومنتخب إيطاليا.

وتحدث اللاعب الألماني في برنامجه الإذاعي الخاص قائلا: "بالطبع فوز ميسي غير مستحق تماما".

أخبار متعلقة
وكيل ليفاندوفسكي: روبرت لم يُسرق في الكرة الذهبية.. لكن ميسي لم يستحقها إنجاز جديد.. صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية محمد صلاح: إيطاليا ساعدتني كثيرا.. وكنت متحفزا لتجاوز الأسطورة دروجبا

وأكمل "بلا شك فإن ميسي مع كريستيانو رونالدو هما الأفضل في العقد الأخير، لكن العام الجاري كان يجب أن يكون هناك لاعبين آخرين أعلى منه في الترتيب".

وأتم كروس حديثه قائلا: "اختياراتي ستكون كريم بنزيمة ثم ليفاندوفسكي ثم جورجينيو".

يذكر أن ليفاندوفسكي توج بالجائزة المستحدثة لأفضل مهاجم في العام.

ميسي الكرة الذهبية كروس
نرشح لكم
تأخر ظهور رانكيك الأول.. كاريك يقود مانشستر يونايتد أمام أرسنال وكيل ليفاندوفسكي: روبرت لم يُسرق في الكرة الذهبية.. لكن ميسي لم يستحقها الصحفية المصرية المشاركة في تصويت الكرة الذهبية تجيب.. أي نجوم اختارت؟ ميسي: لم أتوقع أن أفوز بالكرة الذهبية 7 مرات.. ولا أفكر في الثامنة
أخر الأخبار
مباشر كأس العرب – العراق ضد عمان دقيقة | كأس العرب 2021
مؤتمر كيروش: كأس العرب فرصة ليثبت اللاعبون أحقيتهم بارتداء قميص مصر 5 دقيقة | كأس العرب 2021
مدرب تونس: كنا نستطيع تسجيل أكثر من خمسة أهداف ضد موريتانيا 8 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - تونس تستعرض بخماسية ضد موريتانيا 32 دقيقة | كأس العرب 2021
مؤتمر السولية: استفادتان يحققهما منتخب مصر من كأس العرب.. وسنعمل على الفوز باللقب 44 دقيقة | كأس العرب 2021
تأخر ظهور رانكيك الأول.. كاريك يقود مانشستر يونايتد أمام أرسنال 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كروس: فوز ميسي بالكرة الذهبية غير مستحق.. هذه هي اختياراتي ساعة | أوروبا
وكيل ليفاندوفسكي: روبرت لم يُسرق في الكرة الذهبية.. لكن ميسي لم يستحقها ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي