كروس: فوز ميسي بالكرة الذهبية غير مستحق.. هذه هي اختياراتي

قال توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد إن فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية غير مستحق.

توني كروس النادي : ريال مدريد

وتوج ميسي لاعب باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته فيما حل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وبولندا ثانيا في السباق وتلاه جورجينيو لاعب تشيلسي ومنتخب إيطاليا.

وتحدث اللاعب الألماني في برنامجه الإذاعي الخاص قائلا: "بالطبع فوز ميسي غير مستحق تماما".

وأكمل "بلا شك فإن ميسي مع كريستيانو رونالدو هما الأفضل في العقد الأخير، لكن العام الجاري كان يجب أن يكون هناك لاعبين آخرين أعلى منه في الترتيب".

وأتم كروس حديثه قائلا: "اختياراتي ستكون كريم بنزيمة ثم ليفاندوفسكي ثم جورجينيو".

يذكر أن ليفاندوفسكي توج بالجائزة المستحدثة لأفضل مهاجم في العام.