وكيل ليفاندوفسكي: روبرت لم يُسرق في الكرة الذهبية.. لكن ميسي لم يستحقها

انتقد بيني زاهافي وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ عدم حصول اللاعب البولندي على جائزة الكرة الذهبية التي توج بها ليونيل ميسي.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان

وقال زاهافي في تصريحات لموقع "تي زد ميونيخ" الألماني اليوم الثلاثاء: "أهنئ ميسي فهو لاعب مبهر وأسطورة لكرة القدم".

واستدرك "لكن في عام 2021 الكرة الذهبية لا تنتمي له، ليس تلك المرة فهي تنتمي إلى روبرت ليفاندوفسكي".

وواصل "ليفاندوفسكي لم يُسرق لكنه كان أكثر من يستحق الجائزة، لست متعجبا من أن مئات الملايين من الجماهير حول العالم يجدون صعوبة في تصديق نتائج تلك الجائزة القيمة".

وأتم "الحفل الذي أقيم أمس الإثنين كان يجب أن ينتهي باحتفال ليفاندوفسكي بأول كرة ذهبية له".

وتوج ميسي بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته فيما حل ليفاندوفسكي ثانيا في السباق وتلاه جورجينيو لاعب تشيلسي ومنتخب إيطاليا.

فيما توج ليفاندوفسكي بالجائزة المستحدثة لأفضل مهاجم في العام.