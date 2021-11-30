إنجاز جديد.. صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية

ظفر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بجائزة القدم الذهبية ليصبح أول لاعب مصري وعربي يفوز بها.

محمد صلاح النادي : ليفربول

كما أصبح صلاح ثالث لاعب إفريقي يفوز بتلك الجائزة خلفا لديديه دروجبا وصامويل إيتو قائدي كوت ديفوار والكاميرون السابقين على التوالي.

وتُمنح تلك الجائزة للاعبين المتميزين في إنجازاتهم الرياضية ولشخصيتهم بشرط أن يكونوا نشطين الآن في الملاعب وألا تقل أعمارهم عن 28 عاما.

كما أنه لا يمكن لأي لاعب الفوز بتلك الجائزة سوى مرة واحدة فقط.

ويتم اختيار 10 مرشحين من قبل لجنة الصحفيين الدوليين بناء ويتم التصويت على تلك القائمة من قبل الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائز.

ويقوم الفائز بترك بصمة لقدمه يتم وضعها على منصة الأبطال في الواجهة البحرية لإمارة موناكو.

وبدأت تلك الجائزة في عام 2003 ومنذ 2009 يكون هناك مزاد خيري مصاحب لتلك الجائزة حيث يتم خلاله جمع الأموال لمكافحة الإيدز.