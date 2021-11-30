محمد صلاح: إيطاليا ساعدتني كثيرا.. وكنت متحفزا لتجاوز الأسطورة دروجبا

أوضح محمد صلاح أسطورة مصر وليفربول أنه تحسن كثيرا بعدما لعب في إيطاليا لناديي فيورنتينا وروما، مشيرا إلى سعادته بتجاوز رقم ديدييه دروجبا أيقونة كوت ديفوار وتشيلسي السابق.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ونال صلاح يوم الإثنين جائزة القدم الذهبية التي تُمنح في إمارة موناكو للاعبين فوق 27 عاما، وكان المصري المخضرم تجاوز دروجبا ليصبح أكثر إفريقي سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 108 أهداف.

وبعد استلام الجائزة صرح صلاح (29 عاما) لشبكة سكاي سبورتس "الدوري الإيطالي ساعدني كثيرا، لدي ذكريات رائعة في روما وفلورنسا، حظيت هناك بدعم رائع. طموحي الموسم الحالي؟ لا أدري هل الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أم دوري أبطال أوروبا، البطولتان ربما".

وأضاف "الفوز بهذه الجائزة الاستثنائية أمر رائع ومجنون، لأن العديد من الأساطير توجوا بها. كان علي تغيير نوعية كرة القدم والثقافة عندما كنت في تشيلسي، شعرت أن علي تغيير أسلوبي. ذهبت إلى إيطاليا ولعبت جيدا، هذه الفترة ساعدتني لأكون بالمستوى الحالي".

وعن تخطي دروجبا قال:"دوما أبحث عن حافز لأستطيع تقديم أفضل ما لدي. لا أعرف كيف، لكن تجاوز رقمه كان حافزا، لأنه أسطورة. أوجه التحية لجمهور روما وفيورنتينا. قضيت لحظات رائعة هناك، دوما شعرت بحب الناس. سنواتي في إيطاليا ساعدتني على التحسن كشخص وكلاعب، أقول للجمهور ربما نتواجه مجددا".

تألق صلاح في فيورنتينا، أبدع في روما، ثم اعتلى عرش إنجلترا مع ليفربول.

في موسمه الأول (2017-2018) نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وتوج بلقب الهداف.

ونال لقب الدوري موسم 2019-2020 وتوج بدوري أبطال أوروبا 2018-2019.

وجاء صلاح سابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان يوم الإثنين.