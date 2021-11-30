انتهت كأس العرب - تونس (5) (1) موريتانيا

تابع مباشرة مباراة تونس وموريتانيا اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب قطر 2021.

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نهاية المباراة

ق90: جوووووووول خامس لتونس سجله يوسف المساكني بعد متابعة عرضية الشيخاوي

ق84: دياو حارس موريتانيا يتألق ويتصدى لفرصة محققة من الشيخاوي

ق79: خروج الجزيري ومشاركة ياسين الشيخاوي في منتخب تونس

ق63: خروج حنبعل المجبري وفخر الدين بن يوسف ونزول علي معلول ونعيم السليتي في تبديللين لتونس

ق50: بلعربي جووووووووول لتونس. اخترق دفاع موريتانيا من العمق وسدد كرة متقنة على يسار الحارس ليعمق جراح المرابطين

ق49: حنبعل يسدد كرة قوية تمر بجوار قائم موريتانيا

ق46: تبديل أول لموريتانيا مع انطلاق الشوط الثاني بنزول أبلاي سي بدلا من نياس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق57: جوووووول! مولاي خليل يترجم ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الأول لموريتانيا

ق56: ركلة جزاء لموريتانيا بعد لمسة يد على لاعب تونس

ق47: الجزيري جووووووول ثالث لتونس. تمريرة عرضية من بن يوسف قابلها الجزيري بتسديدة لكن تصدى حارس موريتانيا قبل أن يتابعها مهاجم تونس بكعب قدمه داخل الشباك

ق42: جوووووووول فراس بلعربي يسدد كرة قوية لا تصد ولا ترد بعدما قطعها من مدافع موريتانيا

ق39: الجزيري جوووووووول لتونس. اختراق مميز للمجبري ومرر كرة عرضية أرضية تابعها الجزيري بتسديدة مباشرة في الشباك

ق37: الطنجي يضرب الكرة برأسه في العارضة إثر خطأ من بن مصطفى حارس تونس

ق18: تبديل اضطراري لموريتانيا بخروج الحارس ديوب ومشاركة نموري دياو

ق17: باباكار ديوب حارس موريتانيا يسقط مصابا ويبدو أنه لن يكمل المباراة

ق16: أوووووووووه! العارضة تتصدى لرأسية فخر الدين بن يوسف

ق14: فاروق بن مصطفى حارس تونس يتصدى لكرة خادعة إثر تسديدة موريتانية اصطدمت بمدافع تونسي

ق12: ضغط تونسي مستمر

ق9: ديوب حارس موريتانيا يبعد كرة خطيرة إثر تمريرة عرضية من اليسار

ق7: أووووووووه! حارس موريتانيا يتألق ويبعد كرة خطيرة سددها محمد بلعربي من داخل منطقة الجزاء

ق5: ضغط تونسي مبكر وخطأ للفريق في نصف ملعب موريتانيا نُفذت لكن أبعدها الدفاع

بداية المباراة