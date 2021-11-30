حوار في الجول - عمرو شاهين: طموح شركة الأهلي هو لقب كأس العالم للأندية.. والخطيب طلب بداية عملنا مبكرا

كشف عمرو شاهين الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن تحذيرهم لإدارة النادي الأهلي منذ شهر أغسطس الماضي من أزمة التعارض بين كأس العالم للأندية وبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكأس العرب .

وقال شاهين في حواره لـFilGoal.com: "اجتمعنا مع محمود الخطيب في شهر أغسطس الماضي وقلنا له إن بطولة كأس العالم للأندية تتعارض مع موعد كأس العرب عندما كان وقتها مقرر لها اقامتها في اليابان بشهر ديسمبر وطلب مشورتنا وقتها فقلنا له ينتظر حتى يتم الاعلان الرسمي عن كل شيء".

وواصل "وجاءت الرياح وقتها بما تشتهي السفن حيث تم إلغاء البطولة ونقلها من اليابان وتأجيل موعدها".

وأضاف " كنا نتابع الموقف وتوقعنا أن يلاحظ فيفا تعارض مواعيده للبطولة مع ارتباطات أمم أفريقيا ولكن فوجئنا بالإعلان الجديد عن مواعيد لكأس العالم للأندية التي تتعارض مع كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون".

وأكمل "على الفور تواصلنا مع الخطيب بصفته المشرف العام على كرة القدم وطالبناه بالتحرك مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالموضوع من أجل إيجاد حلول وهناك تنسيق كامل معه في هذا الملف ".

وعن طموح الأهلي في كأس العالم للأندية قال المدير التنفيذي لشركة الأهلي: " نحن كشركة كرة قدم للأهلي طموحنا هو الفوز والتتويج بأي بطولة نشارك فيها مهما كانت صعوبتها أو قوة الاطراف التي سنلعب أمامها وكذلك هو حال جمهور الأهلي".

وأردف "لذلك نحن نضع التتويج بمونديال الأندية في الامارات هدفا أساسيا نتمنى التوفيق فيه ولا أقصد بالطبع أننا نناطح فرق مثل تشيلسي وبايرن ميونيخ ولكن هذه الروح التي يجب أن نلعب بها من أجل جماهيرنا".

وأكمل "التحضير والتوفيق مهم في هذه البطولة وسأحكي موقفا هنا عندما شارك الأهلي في أول نسخة من كأس العالم للأندية كانت الآمال هو الذهاب لأبعد نقطة ولكن كانت المواجهة مع اتحاد جدة صعبة وحالفه الكثير من التوفيق حيث لم يأت له إلا هجمتين أحرز منهما هدفين بينما لم يوفق الأهلي وقتها خلال المباراة".

وتابع "وقال مانويل جوزيه مدرب الفريق لي وقتها لقد أخطأت في تقديري كان يلزمنا أن نستعد بشكل أفضل ومبكر لذلك في النسخة التالية 2006 أقام الأهلي معسكرا مبكرا في اليابان من أجل التأقلم مع الأجواء منها 5 أيام إضافية خارج لائحة البطولة كانت على نفقة النادي وكان الهدف من كل ذلك هو عبور أول مباراة فقط ولكن نجحنا وقتها في الوصول للميدالية البرونزية وقدمنا أداء نال إعجاب وتقدير الجميع".

وواصل الرئيس التنفيذي لشركة الكرة " فرصنا أمام مونتيري وبالميراس بعده ستكون متساوية فقد تنجح في الفوز بسيناريو سيطرة واستحواذ وتهديف مبكر مثلما حدث في مرات سابقة وأعتقد أن الفروق الفنية ليست كبيرة بدليل ان بطل أوروبا ذاته الذي يشارك في كل نسخة لا يحقق انتصارات عريضة وبفارق كبير من الأهداف بل الفارق يكون هدف أو هدفين فقط ".

وعن احتمالية دعم الفريق بصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل هذا الهدف قال شاهين: "هذا الموضوع سابق لأوانه ولم يفتح بعد ".

على جانب أخر أوضح أن الشركة ستشارك الخطيب القرارات فيما يخص قطاع الكرة بداية من أول شهر يناير المقبل بإصرار شديد من رئيس الأهلي رغم أن الاجراءات الرسمية للشركة ستنتهي في شهر يوليو المقبل" .

وقال شاهين عن هذه النقطة "الشركة ما زالت في إجراءات نقل الملفات والتعرف على كل التفاصيل واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية ولكن محمود الخطيب ألح علينا في أن نشاركه الإدارة بداية من يناير واستجبنا له ".

ونبه إلى أن الهيكل الإداري الحالي هو ياسين منصور رئيسا للشركة ومصطفى مراد فهمي نائبا وهو رئيس تنفيذي وسيتم ضم عضو بديل لحسام غالي الذي اعتذر عن الاستمرار بسبب عضوية مجلس إدارة الأهلي.

وقال شاهين: " ياسين منصور رئيس الشركة لم يحدد بعد من سيحل مكان غالي بالتنسيق مع الخطيب الذي ترك فراغا وحزنا برحيله سيعوضه قليلا وجوده نائبا للخطيب فيما يخص قطاع كرة القدم وسيكون هناك تعاون معه ولكن حتى لم يحدد بديله".