تشكيل كأس العرب - بن يوسف والجزيري يقودان تونس.. والطنجي في هجوم موريتانيا

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

منتخب تونس - كأس العرب - فخر الدين بن يوسف

أعلن منتخبا تونس وموريتانيا تشكيل مباراتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب قطر 2021.

وجاء تشكيل تونس:

حارس المرمى: فاروق بن مصطفى

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الدفاع: حمزة المثلوثي - بلال عيفة - ياسين مرياح - محمد بن حميدة

وسط الملعب: محمد بن رمضان - فرجاني ساسي - فخر الدين بن يوسف

الهجوم: هانيبال مجبري - سيف الدين الجزيري - فراس بلعربي

ويجلس علي معلول مدافع الأهلي بديلا.

بينما تشكيل موريتانيا:

حارس المرمى: باباكار ديوب

الدفاع: ديمبا تراوري - بكاري نديايي - عبدول با - محمد بيبو

وسط الملعب: محمد يالي - أداما با - الحسن ديوب

الهجوم: مامادو نياس - بسام - حمية الطنجي

وتنطلق المباراة الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sport 1.

تونس موريتانيا كأس العرب
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