تشكيل كأس العرب - بن يوسف والجزيري يقودان تونس.. والطنجي في هجوم موريتانيا
الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 11:09
كتب : FilGoal
أعلن منتخبا تونس وموريتانيا تشكيل مباراتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب قطر 2021.
وجاء تشكيل تونس:
حارس المرمى: فاروق بن مصطفى
الدفاع: حمزة المثلوثي - بلال عيفة - ياسين مرياح - محمد بن حميدة
وسط الملعب: محمد بن رمضان - فرجاني ساسي - فخر الدين بن يوسف
الهجوم: هانيبال مجبري - سيف الدين الجزيري - فراس بلعربي
ويجلس علي معلول مدافع الأهلي بديلا.
بينما تشكيل موريتانيا:
حارس المرمى: باباكار ديوب
الدفاع: ديمبا تراوري - بكاري نديايي - عبدول با - محمد بيبو
وسط الملعب: محمد يالي - أداما با - الحسن ديوب
الهجوم: مامادو نياس - بسام - حمية الطنجي
وتنطلق المباراة الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sport 1.