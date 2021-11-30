مدرب السودان لـ في الجول: حضرنا لكأس العرب كأننا في العصور الوسطى.. ونستعد للحدث الأهم ضد مصر

يؤمن هوبير فيلود المدير الفني لمنتخب السودان أن مشاركة فريقه في كأس العرب هي بمثابة فرصة مميزة للتحضير لخوض كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب منتخب السودان في المجموعة الرابعة بجوار كل من مصر ولبنان والجزائر.

كما يلعب منتخب السودان في كأس أمم إفريقيا مع مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

وتحدث مدرب السودان لـFilGoal.com قائلا: "إنها مجموعة صعبة للغاية بوجود مصر والجزائر، إنهما منتخبان من الكبار في إفريقيا ويلعبان بالكثير من لاعبي الفريق الأول".

وواصل "منتخب الجزائر يلعب بـ10 من لاعبي الفريق الأول ومنتخب مصر يتكون بصورة رئيسية من لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز وهم أندية كبيرة، وهو منتخب مرشح للفوز بكأس العرب".

وشدد هوبير فيلود "هدفنا هو الاستعداد جيدا لكأس أمم إفريقيا التي سنلعبها في يناير وهذا حدث مهم لمنتخب السودان الذي لم يشارك بها منذ 10 سنوات، نتمنى أن نقدم بطولة جيدة وأن نستفيد من تحضيراتنا بمواجهة عمالقة القارة مثل مصر والجزائر، وأيضا لبنان منتخب جيد".

وعن الاستعداد لكأس العرب قال: "تحضيراتنا كانت صعبة للغاية بسبب الانقلاب الذي حدث مؤخرا في السودان وأثر سلبا على استعداداتنا، كل شيء توقف قبل آخر مباراتين في تصفيات كأس العالم وكنت في فرنسا ولم أتمكن من دخول السودان، ولم يكن هناك شبكة إنترنت أو اتصالات هاتفية، عملنا بأسلوب ينتمي إلى العصور الوسطى بعض الشيء".

وأكمل "كان من الصعب علينا التأهل من تصفيات كأس العالم خصوصا بعد تعادلنا مع غينيا، وأيضا منتخب المغرب الذي لعبنا ضده المباراتين على ملعبه لأننا لم نتمكن من اللعب لدينا، لذلك اعتبرت آخر مباراتين ضمن التحضيرات لكأس العرب وكأس أمم إفريقيا وكان هذا إيجابيا".

وشدد مجددا "كأس أمم إفريقيا تمثل هدفنا الرئيسي، ونتمنى أن نقدم بطولة جيدة رغم أننا في مجموعة صعبة حيث نواجه منتخب مصر مجددا والذي سيستعيد لاعبيه المحترفين في الخارج وبالتالي سيأتي متسلحا لأمم إفريقيا بصورة أقوى من كأس العرب".

وعن منتخب الجزائر قال: "أعرف جيدا اللاعبين الجزائريين، الأفضل هو يوسف بلايلي الذي لعب معي في اتحاد العاصمة الجزائري حين كان شابا، وهو لاعب كان يمكنه أن يصنع مسيرة كبيرة في أوروبا".

وواصل "بغداد بونجاح هنا أيضا وهو لاعب يصعب مواجهته في قطر، وياسين براهيمي وهلال العربي سوداني وهو لاعب جيد للغاية يلعب في السعودية الآن، أعرفهم جيدا لأنني دربت لستة مواسم في الجزائر".

وعن الكرة المصرية "أما عن الكرة المصرية فأنا أعرف كرة الأندية جيدا للغاية، مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز الذين واجهتهم في البطولات الإفريقية، وأعرف أيضا الإسماعيلي الذي لعبت ضده في البطولة العربية مع نادي الكويت، الأندية قوية للغاية في مصر، فهذه هي الأندية المصرية التي تهيمن على إفريقيا".

وعن محمد صلاح قال: "كريم بنزيمة هو أفضل لاعب في العالم ولكن محمد صلاح يأتي بعده مباشرة في المرتبة الثانية".