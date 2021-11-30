الصحفية المصرية المشاركة في تصويت الكرة الذهبية تجيب.. أي نجوم اختارت؟

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 11:01

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الكرة الذهبية 2021

تحدثت إيناس مظهر الصحفية المصرية عن معايير التصويت في جائزة الكرة الذهبية والتي شاركت فيها ضمن 180 صحفيا حول العالم.

وحصل ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين على الجائزة للمرة السابعة في حفل جرى في العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين.

وكانت إيناس مظهر ضمن المصوتين في الجائزة التي حل فيها محمد صلاح، أسطورة مصر وليفربول، في المركز السابع.

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وقالت مظهر عبر قناة صدى البلد:"أهم معيار في اختيار الفائز هو تحقيق الألقاب الجماعية والفردية، بعد ذلك موهبته واللعب النظيف، ثم الأداء بشكل مجمل".

وبسؤالها أي نجوم اختارت في الجائزة، أجابت "هناك اتفاق مع مجلة فرانس فوتبول ألا نكشف عن أصواتنا، إلا عندما تعلن هي عن كافة الأصوات. اختياراتي لم تختلف عن الخمسة الأوائل في الجائزة، باستثناء لاعب واحد".

وبسؤالها هل اللاعب الذي لم تختاره ضمن الخمسة هو ميسي، أجابت "لا".

وواصلت "جائزة الكرة الذهبية أفضل من جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأنها قائمة فقط على اختيارات الصحفيين. فرانس فوتبول جربت منذ أعوام السماح للجمهور بالتصويت لكنها تراجعت بعدما لاحظت أن العاطفة تتدخل وبالتالي قد لا تذهب الجائزة لمن يستحق".

وجاء روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ وصيفا لميسي ثم جورجينيو الإيطالي في المركز الثالث.

وحصل كريم بنزيمة مهاجم فرنسا وريال مدريد على المركز الرابع وخلفه مواطنه نجولو كانتي لاعب تشيلسي.

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