لاعب السعودية السابق لـ في الجول: أتوقع تأهل هذين المنتخبين لنهائي كأس العرب.. وصلاح لا يحتاج للحديث عنه

يؤمن صالح داوود لاعب فريقي الشباب والنصر والمنتخب السعودي السابق أن توقيت إقامة بطولة كأس العرب مقلق بالنسبة لمدرب الأخضر إيرفي رينار كما توقع طرفي النهائي.

وتحدث صالح داوود لـFilGoal.com قائلا: "أعتقد أن توقيت البطولة مقلق لرينار، خاصة أن أغلب اللاعبين شاركوا في مباريات عديدة، وأمامنا مرحلة لذلك خشي هو من الإصابات أو مزيد من الإرهاق".

وتابع "لذلك استعان باللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل كبير مع المنتخب السعودي، لكن يظل منتخبنا صاحب هوية وشخصية وله إرث من المشاركات المميزة والبطولات التي تحققت على رأسها المشاركة في كأس العالم 5 مرات وأيضًا الأندية السعودية تتزعم قارة آسيا".

وواصل "يكفي أي منتخب أن يحاول هزيمة الأخضر ويلعب بكل حماس لأن المنتخب السعودي بطل دائمًا".

وأكد "بالنسبة لي بطولة كأس العرب من البطولات المحببة لدي، منذ أن كنت لاعب أشعر أن هذه البطولة أكثر حماسة وأكثر استفادة واحتكاك من البطولات الأخرى سواء في آسيا أو إفريقيا".

واستمر صالح داوودا "تظل بطولة كأس العرب فيها دربيات وحساسية المباريات بين المنتخبات المشاركة".

وأضاف "أتوقع النهائي يكون بين قطر والجزائر، كما أشيد بمنتخب لبنان الذي تطور في الفترة الأخيرة، أما المنتخب السعودي حسب ما أراه من استعدادات وأسماء تم استدعائها لن يترشح للنهائي".

وعن تصفيات كأس العالم، قال: "الاتحاد السعودي لكرة القدم قدم كل شيء لصالح المنتخب من ناحية الإعداد والحوافز المالية وتذليل كل الصعاب، واستغل رينار كل الإمكانات لتحقيق نتائج جيدة".

واستطرد "رينار متابع جيد لمباريات المنتخب السعودي ومساعديه يحضروا كل مباريات الدوري تقريبًا، واستطاع تكوين منتخب يمتلك ميزتين رئيسيتين وهما الروح القتالية والفريق الواحد، حيث تشعر أن اللاعبين يشاركون مع بعضم من سنوات عديدة، بينهم انسجام واضح ومسألة التأهل لكأس العالم هي مسألة وقت فقط".

وعن الكرة المصرية، قال: "لا أتابع المباريات بشكل دائم ولكن أشاهد البرامج الرياضية في الفترة المسائية خاصة أحمد شوبير ومدحت شلبي".

وعن محمد صلاح، قال: "محمد صلاح نجم ليفربول لا يحتاج الحديث عنه فهو يشرفنا بنجاحاته لأنه نموذج يجب الإقتداء به من الشباب، حيث من يبذل الجهد سيصل إلى ما يخطط له، هو نجم النجوم خلقًا ولعبًا".

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العرب بجوار كل من المغرب والأردن وفلسطين.

فيما يتصدر المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم بـ16 نقطة بفارق أربع نقاط عن اليابان وخمس نقاط عن أستراليا.

وتضم المجموعة كذلك منتخب عمان والصين وفيتنام.