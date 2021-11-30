لاعب عمان السابق لـ في الجول: جيل حسن شحاتة أمتعني.. ونخوض كأس عالم مصغرة

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 10:49

كتب : محمود عزت

سعيد الشون - لاعب منتخب عمان

أشاد سعيد الشون نجم منتخب عمان السابق بجيل مصر تحت قيادة المدرب التاريخي حسن شحاتة مؤكدا أنه كان يستمتع بمشاهدته.

وتحدث سعيد الشون لـFilGoal.com عن منتخب مصر وكأس العرب وقال: "بطولة كأس العرب بروفة لكأس العالم، وتعتبر بطولة مهمة لجميع المنتخبات، وتجمع العرب الأشقاء من جميع القارات".

وتابع "حظوظ المنتخب العماني متساوية مع جميع المنتخبات، ويقع بين مجموعة خليجية خالصة وأتوقع صعود المنتخب القطري والعماني، المنتخب العماني لعب البطولة الآسيوية بنتائج جيدة".

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ويتواجد منتخب عمان في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر والبحرين والعراق.

وواصل "جميع لاعبي المنتخب العماني مهمين ومكملين لبعضهم البعض لكني أخص بالذكر صلاح اليحيائي والمنذر العلوي".

وعن تصفيات كأس العالم، قال "البداية كانت جيدة بعد الفوز على المنتخب الياباني لأول مرة، وقدمنا مستويات جيدة من خلال التصفيات وجمعنا 7 نقاط".

وأضاف "جميع المباريات المتبقية للمنتخب مهمة ولا مجال للخسارة خاصة مباراة أستراليا التي تحيي لنا الآمال للحصول على المركز الثالث للتأهل إلى الملحق الآسيوي".

وحصد منتخب عمان سبع نقاط بفارق أربع نقاط عن أستراليا الثالث قبل أربع جولات على نهاية التصفيات في مجموعة تضم كل من السعودية واليابان والصين وفيتنام.

وعن الكرة المصرية، قال "أتابع الكرة المصرية من خلال الزمالك والأهلي، وهي غنية بلاعبين موهوبين ومهاريين وممتعين، وأمتعني المنتخب المصري مع حسن شحاتة والجيل الذي معه".

وأتم "كأس العرب هي كأس عالم مصغرة، وأتمنى للمنتخب العماني التوفيق في بطولة كأس العرب".

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