الحناوي: ظُلمت في الأهلي.. والإصابة حرمتني العودة له والمشاركة في الأولمبياد

قال معاذ الحناوي مدافع غزل المحلة إنه لم يحصل على فرصة في الأهلي حين عاد للفريق في 2010 بعد انتهاء إعارته للمصري.

معاذ الحناوي النادي : غزل المحلة الأهلي

وصرح الحناوي عبر القناة الأولى "آنذاك كان مانويل جوزيه المدرب والأهلي في فترة ذهبية، كان من الصعب التدرب مع الفريق الأول للنادي. شعرت بالظلم حين عدت من الإعارة للمصري، لم أحصل على فرصة للتدرب مع الفريق الأول".

وأضاف "الأهلي تواصل معي بعد انتقالي لمصر للمقاصة. عدلي القيعي هاتفني وكنت سعيدا جدا لكن للأسف لم يكتمل الأمر".

وأردف "كنت عائدا لمصر بعد المشاركة في تصفيات أولمبياد 2012 وتعرضت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي. لم أنضم للأهلي ولم أشارك في الأولمبياد".

في 2009 انتقل الحناوي (31 عاما) معارا من الأهلي إلى المصري، ثم في العام التالي انضم لفريق مصر للمقاصة.

لعب الحناوي للهلال الليبي وطلائع الجيش والنجوم وأسوان والإنتاج الحربي وانضم مطلع الموسم الجاري للمحلة.

شارك في 185 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل 13 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.