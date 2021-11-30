ماتيوس عن فوز ميسي على حساب ليفاندوفسكي: لم أعد أفهم هذا العالم الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 00:22 كتب : FilGoal ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم لعام 2021 الكرة الذهبية ليفاندوفسكي ميسي ماتيوس نرشح لكم ليفاندوفسكي: صلاح لاعب بقدرات خاصة ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم رصاصة ساني تعيد بايرن لصدارة الدوري الألماني هالاند يعود بهدف رائع في فوز دورتموند على فولفسبورج أخر الأخبار ميسي: لم أتوقع أن أفوز بالكرة الذهبية 7 مرات.. ولا أفكر في الثامنة 15 دقيقة | أوروبا ليفاندوفسكي: صلاح لاعب بقدرات خاصة 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي تريزيجيه يتحدث عن العودة للأهلي ورسالة لصلاح وكأس العالم.. لحظة إصابته وعندما تعرض للإهانة 35 دقيقة | المحترفون شلبي: الأهلي أيقونة نجاح كأس العالم للأندية.. ولا نفكر في الانسحاب من البطولة 38 دقيقة | الدوري المصري عامر حسين: لعب 3 جولات من بطولات الأندية الإفريقية في فبراير كارثة بالنسبة لنا 42 دقيقة | الدوري المصري عبد الحفيظ: مستحيل أن يوافق فيفا على موعد مونديال الأندية إذا تعارض مع بطولة قارية أخرى 47 دقيقة | كأس العالم للأندية تريزيجيه: قدمي كانت ستُكسر أثناء ركلة الجزاء ضد الكونغو.. وحققت نبوءة والدي 53 دقيقة | منتخب مصر ماتيوس عن فوز ميسي على حساب ليفاندوفسكي: لم أعد أفهم هذا العالم 57 دقيقة | الدوري الألماني التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الملك يحافظ على تاجه للمرة السابعة.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية ليفاندوفسكي: صلاح لاعب بقدرات خاصة تريزيجيه: قدمي كانت ستُكسر أثناء ركلة الجزاء ضد الكونغو.. وحققت نبوءة والدي عامر حسين: لعب 3 جولات من بطولات الأندية الإفريقية في فبراير كارثة بالنسبة لنا صلاح ورونالدو وميسي.. تعرف على نقاط الـ30 مرشحا للفوز بالكرة الذهبية في 2021 الأكثر مشاهدة 1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 1 أوساسونا 1 إلتشي انتهت الدوري التركي 1 جوزتيبي 1 فنرباهتشة انتهت الدوري البرتغالي 2 إستوريل بارايا 2 سانت كلارا انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 كفر الشيخ 0 الرجاء انتهت الدوري الإيطالي - ساليرنيتانا - يوفنتوس لم تبدأ 21:45 كأس العرب 2021 - قطر - البحرين لم تبدأ 18:30 كأس العرب 2021 - تونس - موريتانيا لم تبدأ 12:00 كأس العرب 2021 - العراق - عمان لم تبدأ 15:00 كأس العرب 2021 - الإمارات - سوريا لم تبدأ 21:00 الدوري الإنجليزي - إيفرتون - ليفربول لم تبدأ 22:15 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - مانشستر سيتي لم تبدأ 22:15 الدوري الإنجليزي - واتفورد - تشيلسي لم تبدأ 21:30 الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان - نيس لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - إنتر ميلان - سبيزيا كالتشيو لم تبدأ 19:30