ماتيوس عن فوز ميسي على حساب ليفاندوفسكي: لم أعد أفهم هذا العالم

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 00:22

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم لعام 2021

الكرة الذهبية ليفاندوفسكي ميسي ماتيوس
نرشح لكم
ليفاندوفسكي: صلاح لاعب بقدرات خاصة ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم رصاصة ساني تعيد بايرن لصدارة الدوري الألماني هالاند يعود بهدف رائع في فوز دورتموند على فولفسبورج
أخر الأخبار
ميسي: لم أتوقع أن أفوز بالكرة الذهبية 7 مرات.. ولا أفكر في الثامنة 15 دقيقة | أوروبا
ليفاندوفسكي: صلاح لاعب بقدرات خاصة 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تريزيجيه يتحدث عن العودة للأهلي ورسالة لصلاح وكأس العالم.. لحظة إصابته وعندما تعرض للإهانة 35 دقيقة | المحترفون
شلبي: الأهلي أيقونة نجاح كأس العالم للأندية.. ولا نفكر في الانسحاب من البطولة 38 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: لعب 3 جولات من بطولات الأندية الإفريقية في فبراير كارثة بالنسبة لنا 42 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: مستحيل أن يوافق فيفا على موعد مونديال الأندية إذا تعارض مع بطولة قارية أخرى 47 دقيقة | كأس العالم للأندية
تريزيجيه: قدمي كانت ستُكسر أثناء ركلة الجزاء ضد الكونغو.. وحققت نبوءة والدي 53 دقيقة | منتخب مصر
ماتيوس عن فوز ميسي على حساب ليفاندوفسكي: لم أعد أفهم هذا العالم 57 دقيقة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي