الخليفي يهنئ ميسي: فخر كبير للنادي.. أحد أكبر لاعبي التاريخ يلعب بقميص باريس

أبدى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان سعادته بفوز نجم الفريق ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2021.

وقال الخليفي في تصريحاته عبر موقع باريس سان جيرمان الرسمي: "أهنئ ليو بحرارة. إنه فخر كبير للنادي أن يحصل أحد لاعبينا على الجائزة المرموقة الأكبر في كرة القدم".

وأضاف "ليو يسطر المزيد من تاريخ كرة القدم. كل مشجعينا حول العالم يسعدون بمشاهدة أحد أكبر لاعبي التاريخ بالقميص الأحمر والأزرق".

وهنأ الخليفي أيضا حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما على فوزه بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، قائلاً: "نشعر بالفخر لرؤية دوناروما يحمل جائزة ياشين".

وتابع "الحصول على هذه الجائزة في سن 22 عاما هو إنجاز خارق للعادة، ونحن نثق بأنه سيساهم بصورة كبيرة في نجاح مشروع باريس سان جيرمان عبر المواسم المقبلة".

يذكر أن ميسي فاز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، وذلك بعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا مع الأرجنتين.