متفوقا على دي بروين ومبابي.. صلاح يحتل المركز السابع في سباق الكرة الذهبية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 22:38

كتب : رامي جمال

محمد صلاح يحتفل بهدفه في مانشستر يونايتد

احتل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر المركز السابع في سباق الكرة الذهبية لعام 2021.

وجاء صلاح سادسا في ترتيب الجائزة عام 2018 وخامسا عام 2019.

وتفوق صلاح في الترتيب على كل من كيفن دي بروين وكيليان مبابي وجيانلويجي دوناروما وإيرلينج هالاند وروميلو لوكاكو.

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واحتل صلاح المركز الثاني في سباق هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بواقع 22 هدفا بفارق هدف وحيد عن هاري كين المتصدر.

كما أنه يتصدر المسابقة خلال الموسم الجاري بـ11 هدفا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي بعد مرور 13 جولة من المسابقة.

وأصبح صلاح خلال الموسم المنصرم أكثر لاعب إفريقي يسجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

كما أنه أسرع لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ ليفربول في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح الكرة الذهبية
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