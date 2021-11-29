سيراميكا كليوباترا يمدد تعاقد صالح جمعة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 22:32

كتب : حامد وجدي

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين رسميا تمديد تعاقد لاعب خط وسط الفريق صالح جمعة حتى عام 2023.

وجاء قرار تمديد تعاقد صالح جمعة بعد رغبة الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان في استمرار اللاعب،والقناعة الكاملة بإمكانياته.

ووقع صالح بحضور كل من طارق أبو العينين، نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة.

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وانضم صالح جمعة إلى سيراميكا كليوباترا قادما من الأهلي في صفقة انتقال حر في ديسمبر من عام 2020.

وخاض اللاعب صاحب الـ28 عاما مع النادي 19 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع أربعة آخرين.

ويغيب صالح جمعة عن بداية الموسم الجاري بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس.

صالح جمعة سيراميكا كليوباترا في الدوري
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