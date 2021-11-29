أليكسيا بوتياس تكتب التاريخ لـ إسبانيا وتحصد الكرة الذهبية النسائية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 22:28

كتب : FilGoal

أليكسيا أفضل لاعبة في العالم

فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة بجائزة الكرة الذهبية النسائية 2021.

وباتت بوتياس أول إسبانية تفوز بالجائزة الفردية الأعرق، بعد عامها الخارق مع فريقها برشلونة.

بوتياس (27 عامًا) قادت برشلونة للفوز بالدوري الإسباني وكأس ملكة إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

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وسجلت بوتياس 26 هدفًا في موسم 2020\2021 خلال 42 مباراة خاضتها مع برشلونة.

وباتت بوتياس ثاني شخص مولود في إسبانيا يحصد الكرة الذهبية بعد لويس سواريز عام 1960 وقت تواجده في برشلونة.

وتفوقت بوتيّاس على مواطنتها وزميلتها في برشلونة جيني هيرموسو التي حلت في المركز الثاني.

فيما جاءت الأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي في المركز الثالث، والهولندية فيفيان مييديما لاعبة أرسنال المركز الرابع.

واحتلت الهولندية ليكي مارتينس لاعبة برشلونة المركز الخامس، بينما جاءت الكندية كريستين سينكلير لاعبة بورتلاند ثورنز المركز السادس.

فيما استقر المركز السابع في حوزة الهولندية ليكي مارتينس لاعبة برشلونة، وفازت الكندية آشلي لورانس لاعبة باريس سان جيرمان بالمركز الثامن.

أمّا الكندية جيسي فليمينج لاعبة تشيلسي فقد حلت تاسعة، وزميلتها فران كيربي في المركز العاشر.

وكانت النرويجية أدا هيجربيرج قد فازت بالكرة الذهبية النسائية الأولى على الإطلاق عام 2018، بينما حصدت الأمريكية ميجان رابينو جائزة 2019، قبل أن تُحجَب الجائزة في 2020.

الكرة الذهبية
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