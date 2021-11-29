الاتحاد يجدد تعاقد عبد الغني محمد

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 22:06

كتب : هاني العوضي

عبد الغني محمد

أعلن نادي الاتحاد السكندري تمديد تعاقد عبد الغني محمد لاعب وسط الفريق لمدة 5 مواسم مقبلة.

عبد الغني محمد

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

جاء ذلك في إطار تجديد تعاقد العناصر الأساسية لفريق الاتحاد السكندري، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وكان الاتحاد أعلن تجديد تعاقد كل من أحمد نبيل "مانجا" وهشام صلاح وكريم الديب.

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ويحتل الاتحاد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

ويعد عبد الغني محمد البالغ من العمر 19 عاما أحد العناصر الأساسية في الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأولمبي.

عبد الغني محمد الاتحاد السكندري
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