موسيماني: الناشئين هم مستقبل الأهلي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريق الناشئين مواليد 2006، وأشاد بأدائهم الجيد في مباراة الإنتاج الحربي، ونجاحهم في إنهاء المباراة لصالحهم برباعية مقابل هدف.

وأثنى موسيماني على الأهداف التي سجلها لاعبو الفريق مواليد 2006 قائلًا لهم: "سجلتم أهدافًا رائعة في المباراة. أنا سعيد جدا لأني معكم هنا وأتمنى أن أراكم مستقبلًا في الفريق الأول. أتابع فرق القطاع باستمرار وأخبرت الكابتن محمود الخطيب باهتمامي البالغ بتطوير الفرق وصقل مهارات اللاعبين، لأنهم مستقبل الفريق الأول. هذا هو المشروع الحقيقي والهدف الرئيسي الذي نعمل من أجله".

وأضاف: "عندما تعاقدت مع الأهلي كان الهدف الأساسي من تواجدي في النادي تطوير كرة القدم بشكل عام سواء في الفريق الأول أو قطاع الناشئين. أنا سعيد لأني أقضي عطلتي هنا، وأشكر خالد بيبو كثيرًا على استقباله وإتاحة الفرصة لمتابعة اللاعبين الصغار".

وأكمل: "تحدثت مع اللاعبين الصغار وطالبتهم بأن يلعبوا دائمًا من أجل الفوز وتسجيل الكثير من الأهداف، ولكن عليهم أن يستمتعوا أيضًا بكرة القدم. المدربون هنا يقومون بعمل رائع وخطط اللعب مميزة وتطبق في الملعب بشكل جيد للغاية. من الأشياء الجيدة أن تكون خطط اللعب واحدة بين الفريق الأول وفرق الناشئين، ودوري أن أقوم بتشجيع اللاعبين الصغار باستمرار".

وأشار موسيماني إلى أنه دفع في نهاية الموسم الماضي بعدد من اللاعبين الشباب مثل مصطفى شوبير ومحمد شكري ومحمد فخري، كما أن الفريق حاليًّا به أكثر من لاعب من قطاع الناشئين، مثل أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وزياد طارق، مؤكدًا أنهم لاعبون مميزون للغاية، وأن جميع الناشئين لديهم الفرصة للتواجد مع الفريق الأول طالما يقدمون مستويات مميزة.