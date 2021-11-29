الكشف عن موعد الإعلان عن تاريخ مباريات كأس العالم للأندية وطرح التذاكر

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو الأهلي بالفوز على بالميراس في ركلات الترجيح

كشف محمد بن هزام المتحدث الرسمي لكأس العالم للأندية والأمين العام للاتحاد الإماراتي موعد الإعلان عن تواريخ إقامة مباريات البطولة.

وتحدث بن هزام لقناة "أبو ظبي" الرياضية قائلا: "المباراة الافتتاحية والنهائية ستقامان على ملعب محمد بن زايد".

وواصل "المباريات المتبقية سيكون هناك اجتماع تنسيقي مع فيفا لتنسيق عملية توزيع المباريات على ملاعب البطولة، وسيقام ذلك الاجتماع غدا الثلاثاء كذلك تحديد موعد المباريات".

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وعن موعد طرح التذاكر قال: "سيتم طرح تذاكر كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر المقبل وستكون هناك سهولة في دخول الملاعب".

ويقام كأس العالم للأندية من 3 لـ12 من شهر فبراير المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي في ربع النهائي على أن يلتقي الفائز مع بالميراس البرازيلي.

كأس العالم للأندية الأهلي
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