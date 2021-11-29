دوناروما يفوز بجائزة ليف ياشين لـ أفضل حارس في العالم

فاز الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

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دوناروما فاز بلقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا بجانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وانتقل جانلويجي دوناروما لصفوف باريس سان جيرمان قادما من إيه سي ميلان الإيطالي بعد نهاية تعاقده.

وكانت قائمة المرشحين للفوز بجائزة ليف ياشين قد أعلنت في 8 أكتوبر الماضي.

وجاء ترتيب أفضل الحارس في 2021 كالتالي:

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)

السلوفيني يان أوبلاك (أتليتكو مدريد)

البرازيلي إيديرسون مورايش (مانشستر سيتي)

الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ)

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

الدنماركي كاسبر شمايكل (ليستر سيتي)

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان)

السلوفيني سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان)