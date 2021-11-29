منافس الأهلي – مونتيري صائد العرب.. الأحمر يطارد ثأره من مدرب مصر السابق

وأخيرا كشفت قرعة كأس العالم للأندية عن طريق النادي الأهلي المصري في البطولة، حيث سيواجه مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الجنوبية، على أن يلتقي الفائز منهما مع بالميراس البرازيلي في نصف النهائي.

المنافس المكسيكي ليس ضيفا معتادا على ذاكرة متابعي الكرة الإفريقية، ولكن الأهلي تحديدا يملك معه ذكريات سيتطلع لمحوها على أراضي الإمارات في الفترة بين 3 و12 فبراير 2022.

ولادة بطل جديد

مونتيري هو بطل دوري أبطال كونكاكاف لـ 5 مرات، يحتل بها المركز الثالث في صدارة الأبطال التاريخيين مع مواطنه باتشوكا، ويفوقهما فريقان آخران من المكسيك أيضا، وهما كلوب أمريكا (7) وكروز أزول (6).

بين عمالقة القارة الشمالية يعد هو الأحدث عهدا، حيث توج بأول لقب له عام 2011، محققا ثلاثية على التوالي بالفوز بلقبي 2012 و2013 أيضا، قبل أن يضيف إليهما لقبي 2019 و2021.

نال مونتيري المشاركة في كأس العالم للأندية على كل تتويجاته القارية، حيث تعد هذه المشاركة هي الخامسة في تاريخه، بينما هي السابعة للأهلي.

صائد العرب

على صعيد الإنجازات في كأس العالم للأندية يتساوى مونتيري مع الأهلي بتحقيق المركز الثالث مرتين، وبينما حقق الأهلي برونزيتيه على حساب كلوب أمريكا المكسيكي (2-1) في 2006 وبالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في 2020، نال مونتيري برونزيته الأولى على حساب الأهلي نفسه (2-0) في 2012، ثم على حساب الهلال السعودي في 2019 بركلات الترجيح.

كل ممثلي إفريقيا الذين واجهوا مونتيري كانوا من العرب، حيث واجه الترجي التونسي في 2011 على المركز الخامس وفاز 3-2، ثم واجه الأهلي في 2012 كما سلف الذكر، وقبل أن يواجه الأهلي في ليلة الخماسية المشؤومة في 2013 على المركز الخامس، كان الرجاء المغربي هو العربي الوحيد الذي ألحق به الخسارة (2-1) في الدور الثاني.

أما عن عرب آسيا، واصل مونتيري إقصاء الفرق العربية من البطولة بالتغلب على السد القطري 3-2 في الدور الثاني لنسخة 2019، قبل أن ينتزع البرونزية من الهلال.

مدرب نعرفه جيدا

يلعب مونتيري تحت قيادة خافيير أجيري المدرب السابق لمنتخب مصر، والذي قاده بين أغسطس 2018 ويوليو 2019.

تسلم أجيري قيادة مصر خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر بعد كأس العالم 2018 في روسيا، وحقق بعض النتائج الجيدة في تجاربه الأولى، حتى أتت لحظة الحقيقة في كأس أمم إفريقيا 2019 على أراضي الفراعنة، والتي شهدت وداعا مخيبا للغاية من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا، وكتبت نهاية فترة المكسيكي في القاهرة.

يملك أجيري القليل من الإنجازات البارزة في مسيرته التدريبية، حيث يعد دوري أبطال كونكاكاف 2021 هو أول لقب قاري له على مستوى الأندية في مسيرته التدريبية الممتدة لأكثر من ربع قرن.

فاز أجيري بالدوري المكسيكي مع باتشوكا عام 1999، وحقق وصافة كأس ملك إسبانيا مع أوساسونا في 2005، ومع الوحدة الإماراتي فاز بكأس الدوري عام 2016 وكأس رئيس الدولة عام 2017.

أما على صعيد المنتخبات أتت كل نجاحاته مع منتخب بلاده المكسيك، حيث حقق وصافة كوبا أمريكا 2001 والكأس الذهبية (بطولة الكونكاكاف) عام 2009.

ونجح مونتيري تحت قيادة أجيري في بلوغ الأدوار النهائية للنصف الأول من الدوري المكسيكي "أبيرتورا"، إلا أنه تعرض للإقصاء من ربع النهائي على يد أطلس، وبانتظار ما سيحدث في النصف الثاني "كلوسورا".

أبرز النجوم

يضم مونتيري مجموعة مميزة من اللاعبين بينها وجوه مألوفة لمتابعي الكرة الأوروبية، مثل هيكتور مورينو مدافع روما السابق، والذي لعب في صفوف ألكمار وإسبانيول وأيندهوفن وريال سوسييداد والغرافة القطري أيضا.

أيضا يتواجد لاعب الوسط الأرجنتيني ماتياس كرانيفيتر، والذي لعب في صفوف أتلتيكو مدريد وإشبيلية وزينيت قبل الانتقال إلى مونتيري في يناير 2020.

وعلى سبيل الإعارة من ليون المكسيكي يأتي الكوستاريكي جويل كامبل لاعب أرسنال السابق، والذي لعب مع ريال بيتيس وفياريال وسبورتينج لشبونة وأولمبياكوس.

هداف مونتيري في الـ "أبيرتورا" كان روجيليو فوينيس موري مهاجم بنفيكا السابق والشقيق التوأم لمدافع إيفرتون وفياريال السابق والنصر السعودي الحالي راميرو فوينيس موري.

بالأمام أيضا يتواجد الهولندي فينسنت يانسن مهاجم توتنام السابق والذي انتقل منه إلى مونتيري في صيف 2019.

أشهر لاعبي مونتيري الذين لم يلعبوا في أوروبا حتى الآن هو ماكسيميليانو ميزا الجناح الذي ظهر مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2018 وارتبط بالانتقال إلى إنتر ميلان آنذاك، وحارس بوكا جونيورز السابق إستيبان أندرادا الذي خسر إياب نهائي القرن ضد الغريم ريفر بليت على كأس الليبرتادورس، والذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.