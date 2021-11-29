رسالة من نشأت أكرم لـ محمد صلاح عبر في الجول: أنت أفضل لاعب عربي.. وأتمنى أن ينصفك العالم

وجه نشأت أكرم لاعب منتخب العراق السابق رسالة إلى محمد صلاح نجم مصر وليفربول قبل الإعلان عن الفائزين بالكرة الذهبية لعام 2021.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال نشأت أكرم في تصريحاته لـFilGoal.com: "فخور جدا بك وأنت في نظري أفضل لاعب عربي وخير من مثل العرب في أوروبا وتستحق كل ما وصلت له لأنك قبل كل شيء إنسان ومتواضع ولديك هدف محدد في حياتك ويوميا تعمل على تحقيقه".

وواصل "أنت فقط لا تمثل مصر بل العرب كلهم وتمثلني شخصيا كلاعب عربي سابق، نحن نفتخر بك وبمستواك وبمسيرتك الرائعة وبالتواصل والاستمرارية من حيث أدائك وفي كل المباريات نشاهد ذلك من حيث الأداء وتسجيل الأهداف".

وأتم نشأت أكرم حديثه قائلا: "أتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم وإن شاء الله العالم ينصفك وتكون أفضل لاعب في العالم".

وينافس صلاح على جائزة الكرة الذهبية مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة.

وجاء صلاح سادسا في ترتيب الجائزة عام 2018 وخامسا عام 2019.

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