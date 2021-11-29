جلسة بين وزير الرياضة ومرتضى منصور

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك مساء اليوم الإثنين بمقر الوزارة.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر موقع النادي الرسمي إلى أن الجلسة شهدت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي وكانت إيجابية للغاية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري.

وأكد رئيس الزمالك في وقت سابق أنه لن يتحدث عن الماضي بعد عودة الحق إلى أصحابه بعودة مجلس الإدارة من جديد لقيادة النادي، موجها الشكر لجماهير النادي العظيمة والشجاعة التي صمدت من أجل عودة الحق لأصحابه.