الأهلي لـ في الجول: أسباب صعوبة مواجهة مونتيري.. وهذا طموحنا

قال سامي قمصان المدرب العام للأهلي إن مواجهة مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية ستكون صعبة.

وأسفرت قرعة مونديال الأندية عن مواجهة الأهلي لمونتيري على أن يلتقي الفائز مع بالميراس البرازيلي في نصف النهائي.

وتحدث المدرب العام للأهلي لـFilGoal.com قائلا: "واجهنا مونتيري من قبل وهو فريق يمتلك خبرات كبيرة ولديه مدرب يعرف مصر جيدا والأهلي كذلك وهو خافيير أجيري".

وسبق لأجيري تدريب منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 قبل توديعه البطولة من دور الـ16.

وأكمل سامي قمصان حديثه "ولا نملك ذكريات جيدة مع مونتيري بعدما هُزمنا ضدهم مرتين من قبل، لكن كبرياء الفرق الكبيرة يجعلها ترفض الهزيمة مجددا أمام الفرق ذاتها وهذا تحدي جديد لنا لإسعاد نادينا وجماهيرنا".

وأردف "المباراة الثانية ضد بالميراس حال تأهلنا ستكون صعبة لأننا فزنا عليهم السنة الماضية ولكننا الآن نفكر في المباراة الأولى فقط".

وأتم سامي قمصان حديثه قائلا: "تركيزنا وطموحنا أن نتواجد في النهائي".

ويعد أبرز إنجاز للأهلي هو الظفر ببرونزية مونديال الأندية مرتين عامي 2006 و2021.