بحضور السفير الإسباني وأربيلوا.. المؤسسة الخيرية لـ ريال مدريد توقع عقد رعاية 60 طفلا

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

مؤسسة ريال مدريد

احتفالية ضخمة تقيمها أكاديمية نادي ريال مدريد الإسباني في القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل بفندق ماريوت الزمالك، بمناسبة مرور 10 سنوات على انشاء فروع الأكاديمية في مصر.

ويحضر الحفل رامون خيل كاساريس السفير الأسباني في القاهرة، وأندرياس مونتينر ممثلًا من مجلس إدارة نادي ريال مدريد، والنجم ألفارو اربيللوا مدافع ريال مدريد السابق وسفير المؤسسة الخيرية للنادي الملكي.

وتشهد الإحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة الخيرية لنادي ريال مدريد وأحمد عبدون رئيس مجلس إدارة أكاديمية ريال مدريد في مصر، ومحمود أبومنصور العضو المنتدب، لرعاية 60 طفلا غير قادر، وهو ما يأتي تماشيا مع توجه الدولة وما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من أعمال وأنشطة ومبادرات متنوعة لدعم وتحفيز وتطوير التنشئة الرياضية للشباب المصرى، لتأهيلهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

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ومن المنتظر أن يحضر الإحتفالية من مصر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، وحازم امام عضو البرلمان المصري ونجم الزمالك السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو ونجم المنتخب الوطني السابق ومحمد ناجي جدو نجم النادي الأهلى السابق، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالاهلي وشريف عبدالفضيل مدافع الفريق السابق، وعدد آخر من نجوم الكرة والرياضة المصرية والمجتمع، بهدف تشجيع مثل هذه المباردات لزيادة الممارسة وتكثيف الأنشطة الرياضية للطفل المصري.

مؤسسة ريال مدريد
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