جدول وموعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 18:57

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حمدي فتحي في المقاولون العرب

أقيمت اليوم الأحد 29 نوفمبر قرعة مباريات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الإمارات.

البطولة تلعب بمشاركة أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي ومونتيري المكسيكي وتشيلسي الإنجليزي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وبالميراس البرازيلي.

وتلعب البطولة خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير.

الأهلي تأهل للبطولة بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد.

ويفتتح الأهلي مبارياته في البطولة أمام مونتيري المكسيكي يوم السبت 5 فبراير في الساعة السادسة والنصف مساء.

حال فوز الأهلي سيواجه باليمراس البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء 8 فبراير في الساعة السادسة والنصف مساء.

بينما حال خسارة الأهلي أمام مونتيري فيلعب على مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس يوم الأربعاء 9 فبراير في الثالثة والنصف عصرا.

وإذا وصل الأهلي لنصف النهائي فسيلعب يوم السبت 12 فبراير سواء في مباراة تحديد المركز الثالث (الساعة 3 عصرا) أو النهائي (الساعة 6:30 مساء)

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