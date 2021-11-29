حوار في الجول – مدرب عمان: هذا رأيي في صلاح.. ولا نفكر في مواجهة منتخب محدد بكأس العرب

هو واحد من أبرز المدربين، يتولى الآن تدريب منتخب عمان، كما تولى تدريب المنتخب الإيراني والأهلي السعودي، أنه المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي يتحدث عن كأس العرب، محمد صلاح والكثير في حوار لـFilGoal.com.

المنتخب العماني قدم مباراة رائعة أمام اليابان وانتصر، كيف استعديت لهذه المباراة؟

لقد حالفنا الحظ، كنا نحاول إحداث مفاجأة لليابان، لكنهم لم يتوقعوا تصميمنا على الفوز، ولم يتوقعوا أيضًا الأسلوب الهجومي والضغط العالي.

هذا سهل لنا الفوز، لقد استحقينا الفوز في اليابان، كان هذا الانتصار بمثابة الدفعة الكبيرة لنا في المباريات التالية، والتي كانت لدينا الآن.

هل ما زال أمام المنتخب العماني فرصة للتأهل إلى مونديال 2022، ولماذا تراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة؟

بالطبع، سنحاول بذل قصارى جهدنا حتى الثانية الأخيرة، عندما سنحت لنا الفرصة للقيام بشيء ما نجحنا في استغلالها.

يتواجد في مجموعتنا بتصفيات كأس العالم ثلاثة منتخبات شاركت في كأس العالم لمدة 20 عامًا مثل السعودية، أستراليا واليابان، وهذا ليس بالأمر السهل، لكننا أظهرنا أنه يمكننا اللعب ضد أي فريق.

نحتاج إلى الحظ والمزيد من الاستعداد، فعلى سبيل المثال لعبنا ضد اليابان وهم يلعبون بتشكيلة كاملة من اللاعبين معظمهم يلعبون في الدوريات الأوروبية الكبيرة، ولديهم خبرة دولية مميزة.

دربت في إيران والسعودية وعمان، ما هو الفرق في مستوى اللاعبين في هذه الدول؟

بالطبع عمان إذا قارناها بإيران والسعودية، فهم يتقدمون بشكل كبير للغاية، فهم لديهم دوري للمحترفين منذ أكثر من 15 عامًا، ولديهم العديد من اللاعبين الذين يلعبون في الخارج، ويتواجد أيضًا الكثير من اللاعبين الأجانب الدوليين الجيدين للغاية، والذين يمكنهم مساعدة اللاعب المحلي، كما يوجد لدينا اللاعبين الشباب القادرين على التحسن في أسرع وقت ممكن.

كان لدينا الكثير من المشاكل خلال العامين الماضيين، لكنني أود أن أشكر الشيخ جاسم الذي كان سخيًا للغاية لمساعدة اللاعبين وإعدادهم على اللعب في مثل هذه البطولات.

كيف استعد منتخب عمان لكأس العرب؟

نحن فخورون للغاية وراضون تمامًا، لقد شاركت رفقة المنتخب وتأهلنا إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، وتأهلنا إلى كأس آسيا والآن سنلعب في كأس العرب، بالطبع سنحاول رؤية بعض اللاعبين، واللاعبين الجدد والذين لم يكن لديهم أي فرصة كثيرة للعب، كما سيكون لدينا الفرصة للعب أمام الفرق القوية، والحصول على المزيد من الخبرات أمامهم، وهذا مهم جدًا للاعبين للحصول على أفضل ما يمكن في المباريات الكبيرة.

هل ترغب في مواجهة المنتخب المصري في الأدوار القادمة لكأس العرب؟

لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، هدفنا الأساسي هو الانتقال إلى المرحلة التالية، لا يهم من سنواجه خلال الأدوار التالية، المهم أن نلعب ضد أي فريق ونحقق نتيجة إيجابية، ولا يهم من سنواجه أو نلعب ضده.

ما هي رسالتك لمحمد صلاح وما هو رأيك فيه؟

صلاح ربما يكون من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، هو لاعب ممتاز ويتمتع بخبرة كبيرة، حيث لعب في إيطاليا والآن يلعب في إنجلترا.

يمكن للاعبين الشباب التعلم من أسلوبه في اللعب، ومن تعامله الاحترافي، وتقريبًا ليس لديه أي نقاط ضعف، هو لاعب مهم في ليفربول وفي المنتخب المصري أيضًا.

برأيك لماذا لا يوجد الكثير من اللاعبين من الخليج في أوروبا؟

في بداية الأمر، عليك أن تعرف أن هناك بعض القيود، في المجتمع الأوروبي، اللاعبين الأوروبيين يمكنهم اللعب هناك، ولكن من الخارج لابد من جلب ثلاث لاعبين فقط، الأولوية تكون للاعبين القادمين من الأرجنتين أو البرازيل، مازالوا لا يؤمنون باللاعبين المتواجدين في آسيا.

هنا في آسيا لديهم لاعبون جيدون، يمكنك رؤية العديد من اللاعبين الإيرانيين في أوروبا، وبعض اللاعبين السعوديين يكون لديهم أيضًا بعض العروض، كما أن قطر لديهم ناد في بلجيكا، وحاولوا جمع التجربة الأوروبية، كأس العالم هذا في قطر هو فرصة كبيرة للاعبين من الشرق الأوسط من آسيا لإظهار أنفسهم كلاعبين جيدين.